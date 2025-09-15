Armand Duplantis bricht zum 14. Mal in seiner Karriere Weltrekord im Stabhochsprung

HQ

Armand Duplantis hat seine Millionen von Fans nicht enttäuscht und einen weiteren 14-Weltrekord im Stabhochsprung aufgestellt und bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 auch Gold für Schweden geholt. Am Sonntagabend in Tokio sprang er 6,30 Meter weit und holte sich den Weltmeistertitel.

"Es ist besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Euch diesen Weltrekord zu geben, ist unglaublich. Ich bin einfach so glücklich", sagte er. Bei den Olympischen Spielen 2021 gewann Duplantis auf demselben Gelände einen seiner ersten großen Titel, aber die Tribünen waren wegen der Pandemi leer. Jetzt jubelten ihm Tausende von Fans zu.

Weit dahinter folgten seine Rivalen, der Grieche Emmanouil Karalis, der 6 Meter sprang und der Australier Kurtis Marschall, der 5,95 sprang.

Es ist das vierte Mal in diesem Jahr, dass er seinen eigenen Rekord von 6:27 auf 6:30 gebrochen hat. Gibt es mit 25 Jahren ein Limit für Duplantis?

Die unglaublichen Statistiken von Mondo Duplantis

Kein anderer Mann in der Geschichte hat mehr Weltrekorde gebrochen als Duplantis im Stabhochsprung. Nur zwei andere Männer in der Geschichte sprangen 6,10 m oder mehr, Renaud Lavillenie (der 2014 mit 6,16 m den bisherigen Rekord aufstellte) und Sergey Bubka. Er hat es 33 Mal geschafft, während die anderen beiden es zusammen 12 Mal geschafft haben.

Duplantis hat nun drei Goldmedaillen im Stabhochsprung bei Weltmeisterschaften (Eugene 2022, Budapest 2023, Tokio 2025), drei Hallenweltmeisterschaften (Belgrad 2022, Glasgow 2024, Nanjing 2025), drei bei Europameisterschaften (Berlin 2018, München 2022, Rom 2024), eine weitere bei der Halleneuropameisterschaft (Torun 2021) und Gold bei zwei Olympischen Spielen, Tokio 2021 und Paris, gewonnen.