MLS-Deserteur gibt zu, dass die nordamerikanische Liga "die Spieler faul macht", wie Marcelo Bielso es ausdrückte

Die Major League Soccer wächst in den USA, mit mehr internationalen Stars und Medienberichterstattung und Messi als Botschafter, was bedeutet, dass der Fußball in den Vereinigten Staaten (Gastgeber der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 und Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026) beliebter denn je wird.

Es gibt jedoch auch viele Kritiker. Eine der Persönlichkeiten, die die MLS am offensten kritisieren, ist Marcelo Bielsa, argentinischer Spieler und aktueller Trainer der uruguayischen Nationalmannschaft. Cristian Olivera, uruguayischer Verteidiger, der kürzlich beim brasilianischen Klub Grêmio Porto Alegrense unterschrieben hat, sagte, Bielsa habe ihn gewarnt, dass die MLS "die Spieler faul macht" und ihm geraten, den Verein zu verlassen.

Der 22-jährige Spieler spielte zwei Spielzeiten lang (von 2023 bis 2025) für den Los Angeles FC, wo er den MLS Cup gewann. Obwohl sein Vertrag 2026 ausläuft, entschied er sich, zur Brasileirão zu wechseln, einer viel stärker umkämpften Meisterschaft. In einem Interview für Punto Penal gab er zu, dass Bielsa ihm empfohlen hatte, den Verein zu verlassen.

"Bielsa hat mir damals, als ich in der U23 war, gesagt, dass ich Los Angeles verlassen soll, weil es keine geeignete Liga für mich ist. Sie sprach schlecht und sagte mir, dass es die Spieler faul macht. So ging es mir auch, mir fehlte der Rhythmus", wie in Minuto Uno zu lesen ist.

Olivera sagte, dass in den USA jede Woche Fußball gespielt wird, mit kürzeren Trainingseinheiten. "Es ist sehr schwierig, im amerikanischen Fußball etwas zu lernen, weil man jede Woche spielt - anstatt alle drei Tage -. Die Trainingseinheiten sind kurz, hier sind sie viel länger. Um eine gute Chance auf den Turniersieg zu haben, muss eine Mannschaft hart arbeiten. Das ist in den Vereinigten Staaten nicht passiert."