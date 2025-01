Die MLS greift auf eine alte Fußballtradition zurück, um die Zuschauerzahlen in den USA zu steigern

HQ

Die MLS, die Major League Soccer, erfreut sich in den USA wachsender Beliebtheit, dank der Verpflichtung internationaler Stars wie Leo Messi und der Geldspritzen von Apple, das 2023 einen Zehnjahresvertrag unterzeichnet hat, um die exklusiven Übertragungsrechte des Wettbewerbs zu erhalten. Dennoch ist der Fußball in den USA nicht so stark wie der American Football, daher hat Apple eine Idee entwickelt, um ihn zu fördern, namens Sunday Night Soccer.

In Wirklichkeit ist das gar keine originelle Idee. Obwohl sie jetzt das ganze Wochenende über ausgetragen werden, ist der Sonntag in Europa und Lateinamerika traditionell der Tag des Fußballs, der Tag, an dem die meisten Spiele der Ligen stattfanden. Die MLS und Apple haben diese Tradition übernommen und sie zum "amerikanischen Weg" gemacht: Jede Woche wird ein bestimmtes Spiel unter dem Banner Sunday Night Soccer ausgestrahlt, mit "verbesserter Produktion und engagierter Studioprogrammierung", maßgeschneiderten Grafiken (auf Englisch und Spanisch) und speziellen Shows vor und nach dem Spiel.

Eine weitere große Besonderheit ist, dass dieses Sonntagsspiel für alle Apple TV+-Abonnenten kostenlos zu sehen sein wird. Der Rest der Spiele wird über den MLS Season Pass verfügbar sein, der in diesem Jahr über neue Optionen wie DirectTV oder Xfinity verfügbar sein wird.

Die neue MLS-Saison beginnt am 22. Februar. Es wird die 30. Saison der Liga sein, die erstmals 1996 ausgetragen wurde, und zufälligerweise wird es auch das Debüt der 30. Franchise, San Diego FC, geben. Diesem neuen Team wird auch die Ehre zuteil, am 23. Februar in der ersten Sunday Soccer Night gegen MLS-Cup-Sieger LA Galaxy zu spielen, ein Spiel, das auch live auf dem Times Square übertragen wird.