Mercedes-Rookie Kimi Antonelli ist der zweitjüngste Fahrer, der jemals in der Formel 1 getroffen hat

Andrea Kimi Antonelli, der 18-jährige italienische Rookie, der Lewis Hamilton in Merdedes ersetzte, war einer der herausragenden Fahrer des Rennens am vergangenen Sonntag in Australien, einem Rennen voller Zwischenfälle, bei dem sechs von 20 Fahrern aufgrund von Unfällen, die durch Regen verursacht wurden, nicht ins Ziel kamen.

Antonelli wurde Vierter und war damit der zweitjüngste Fahrer, der jemals Punkte holte (18 Jahre und 230 Tage), nur hinter Max Verstappen, der 2015 17 Jahre und 180 Tage auf dem Platz stand. Er war bereits der drittjüngste Fahrer, der jemals an einem Rennen an den Start ging, ebenfalls hinter Verstappen und Lance Stroll im Jahr 2017. Eine spektakuläre Leistung für den jungen Fahrer, der von P16 gestartet war und durch eine Fünf-Sekunden-Strafe für ein unsicheres Verlassen der Box fast um Punkte gebracht wurde, was ihn auf den fünften Platz zurückfallen ließ, der später nach einem Überprüfungsantrag von Mercedes aufgehoben wurde.

Antonelli, der seit 2019 für Mercedes im Junior-Team fährt, sagte, er sei nach dem Rennen trotz der "super, super kniffligen Bedingungen" "super glücklich" und forderte seinen Teamleitfaden, sich von dem schlechten Qualifying zu erholen. Dank Antonelli liegt Mercedes mit 27 Punkten punktgleich mit McLaren an der Spitze der Konstrukteurswertung. Ein viel besseres Rennen als erwartet, wenn man bedenkt, dass es sein erstes F1-Rennen war und die unglaublich schwierigen Bedingungen, die viele erfahrenere Fahrer zu Stürzen veranlassten...