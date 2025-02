Mehrere Nationalitäten unter den Opfern der Massenschießerei in einer Volkshochschule in Örebro Bei dem Angriff auf eine Volkshochschule in Örebro wurden elf Menschen getötet, darunter auch syrische Staatsbürger, wie die Polizei mitteilte.

HQ Schweden wurde von einer Tragödie erschüttert, als ein einzelner Schütze auf dem Campus Risbergska in Örebro das Feuer eröffnete und elf Menschen starben, darunter Menschen verschiedener Nationalitäten. Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich unter den Opfern um syrische Staatsbürger handelte, wobei die syrische Botschaft in Stockholm ihr Beileid für ihre bei dem Anschlag ums Leben gekommenen Mitbürger ausdrückte. Während die Behörden davon absehen, die Identität des Schützen zu bestätigen, bis sie eine DNA-Bestätigung haben, berichten lokale Medien, dass es sich um einen 35-jährigen ehemaligen Schüler der Schule handelte, der zuvor Mathematikunterricht besucht hatte. Die Polizei bestätigte auch, dass der Verdächtige eine gültige Lizenz für vier Schusswaffen besaß, die alle beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden setzen die Ereignisse zusammen, die ein Polizist als "Inferno" beschrieb, mit Leichen, Schreien und Rauch, die die Szene erfüllten. Shutterstock