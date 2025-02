Schwedische Polizei meldet rund zehn Tote bei Massenschießerei in Volkshochschule in Örebro

HQ

Eine verheerende Tragödie ereignete sich am Dienstag in der schwedischen Stadt Örebro, als ein Schütze auf dem Campus Risbergska das Feuer eröffnete.

Die Behörden bestätigen, dass der mutmaßliche Schütze, ein 35-jähriger Mann, unter den Opfern war. Die Polizei hat Terrorismus als Motiv ausgeschlossen und glaubt nicht, dass der Schütze mit irgendwelchen Banden in Verbindung stand. Obwohl keine weiteren Angriffe zu erwarten sind, bleibt die Gemeinde nervös, während die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzt.

Dieser tragische Vorfall markiert ein dunkles Kapitel in Schwedens anhaltendem Kampf gegen Waffengewalt, da das Land in den letzten Jahren mit einer Zunahme von Gewaltverbrechen zu kämpfen hatte. Premierminister Ulf Kristersson drückte in einem Beitrag auf X seine Trauer und sein Beileid aus und nannte den Tag "sehr schmerzhaft für ganz Schweden". Das Land, das in den letzten Jahren immer noch unter der zunehmenden Waffengewalt leidet, kämpft nun mit den Folgen eines seiner dunkelsten Tage.