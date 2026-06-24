"Mehr als tausend Pfund liegt der Boden" für den Preis der Next-Gen-Konsolen, sagt ein Analyst

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Fürchte dich davor, lauf davor weg, versuche damit umzugehen, dass die Kosten sinken. Die Doomers hatten recht; Der Preis der Steam Machine liegt mindestens bei über 1000 Dollar, getrieben durch die Kosten für Komponenten im Zeitalter teuren RAM, Speicher und mehr. Für manche macht das die Steam Machine zu einem Nischengerät als zuvor, aber für andere signalisiert es die bevorstehende Welle erhöhter Konsolenpreise.

Nach der Enthüllung des Preises der Steam Machine sprachen mehrere Analysten mit Gamesindustry.biz darüber , was dies für die Zukunft der Hardware und die gesamte Branche bedeutet. Joost Van Dreunen, Autor der SuperJoost Playlist, ist der Meinung, dass dies die neue Norm für die Preise für Gaming-Hardware ist.

"Bei diesem Tempo wird die nächste Generation vielleicht erst 2028 erscheinen, und wenn sie es tut, liegt der Boden über tausend Dollar. Sogar bestehende Geräte werden verteuert. Die Unternehmen, die die notwendigen Komponenten herstellen, sind vollständig auf den Verkauf an Hyperscaler umgestiegen und zahlen einen Aufpreis für den Bau ihrer Rechenzentren", sagte er.

Van Dreunen mag nur ein Analyst sein, und er war der Einzige, der so kühn war zu sagen, dass 1000+ Dollar die neue Norm für Konsolenpreise seien, aber andere Analysten, darunter Circanas Mat Piscatella, Newzoos Piers-Harding Rolls und Aldoras Emmanuel Rosier, waren sich einig, dass die Konsolenpreise nur mit der Zeit steigen würden.