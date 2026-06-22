Valve gibt Preise für die Steam Machine bekannt, die in allen vier Editionen weit über €/£1.000 liegen

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Valve hat offiziell die Preise für die Steam Machine bekannt gegeben, ihre neue Mischung aus Heimkonsolen und PC (die im Grunde wie eine Heimkonsole funktioniert, die man wie eine PlayStation oder Xbox platzieren würde, aber mit PC-Architektur). Seit Valve die Steam Machines erstmals angekündigt hat, ist viel in der Welt passiert, und die Endpreise sind deutlich höher, als man sicher vorhergesagt hätte: weit über 1.000 Euro/Dollar/Pfund.

Valve wird die Steam Machine in zwei Modellen verkaufen, mit zwei Grundpaketen: 512 GB und 2TB, mit oder ohne Controller. Das günstigste Modell ohne Controller kostet 1.039 Euro, das 2TB-Modell 1.359 Euro.

Beide Modelle haben die gleichen Spezifikationen, aber unterschiedliche Speicherplätze, aber das 2TB-Modell wird mit zwei zusätzlichen Frontplatten, rotem Stoff und massivem Walnussholz ausgestattet.

Wer eine Steam Machine kaufen möchte, kann sich vor dem 25. Juni, 19:00 Uhr CEST und 18:00 Uhr BST anmelden und das gewünschte Modell auswählen. Danach wird die Vorbestellungsliste geschlossen, zufällig generiert und die Nutzer erhalten E-Mails, um ihren Kauf zufällig zu tätigen.

Preise für Dampfmaschinen:



512GB-Modell: 1.039€ / £879 / $1.049



512GB mit Steam Controller: 1.108,€ / £938 / $1.128



2TB-Modell: 1.359€ / £1.149 / $1.349



2TB mit Steam Controller: 1.428,€ / £1.208 / $1.428



Valve gab in einer Pressemitteilung zu, dass der Preis höher ist als ursprünglich beabsichtigt, als sie 2023 erstmals mit der Beschaffung von Compoments begannen. "Im letzten Jahr hat sich das schnell und deutlich geändert, am sichtbarsten bei RAM- und Speicherkomponenten. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die alle Hardware-Produkte überall betreffen. Die Gesamtfolge ist, dass unser ursprüngliches Ziel für den Preis von Steam Machine nicht mehr machbar ist."

"Die Preise, die wir heute teilen, spiegeln also den Zustand der Fertigung wider – oder, genauer gesagt, spiegeln sie den Preis der Komponenten wider, wie wir sie in den letzten sechs Monaten gesichert haben."

Valve hat außerdem erklärt, dass der weltweite Ausfall von Komponenten, die Inflation und die Störung der Lieferketten auch die Anzahl der Einheiten beeinflusst haben, die sie zum Start haben können, was weiterhin für diesen Sommer erwartet wird. Das könnte erklären, warum sie ein zufällig generiertes Warteschlangensystem für die Steam Machine verwenden, das zunächst nur für diejenigen verkauft wird, die sich vor dem 25. Juni hier anmelden.