Mehr als 6.500 Unterschriften zur Absage der Königin-Etappe der Tour de France aus Umweltgründen

Eine Petition zur Absage der Königinsetappe der Tour de France 2026 hat bisher mehr als 6.500 Unterschriften gesammelt. Die Etappe ist der Col de Sarenne, ein 1.999 m hoher Berg in den französischen Alpen, der am 25. Juli 2026 die vorletzte Etappe ausrichten wird und somit möglicherweise eine der wichtigsten für den Wettbewerb ist.

Umweltaktivisten befürchten, dass die Ankunft von Zehntausenden von Besuchern in Hunderten von Fahrzeugen das Ökosystem stark stören wird, in dem eine große Anzahl von Vogelarten lebt und nisten sowie Füchse, Adler und Murmeltiere. Das Fliegen der Hubschrauber würde stören, während die mehreren Paare von Steinadlern (seltene und geschützte Greifvögel), deren Küken im Juli fliegen, und die hunderten Zelte von Fächern Tausende von Blumen zerdrücken würden.

"Der Col de Sarenne ist einer dieser schönen und seltenen Orte, an denen man noch reine Luft atmen kann. Die Organisatoren der Tour de France 2026 wollen den Col de Sarenne in das größte Stadion der Welt verwandeln", sagte der Autor der Petition, das zum Zeitpunkt des Schreibens fast 6.500 Unterschriften hat.

Der Verfasser der Petition, Matthieu Stelvio, selbst Radfahrer, startete dieselbe Petition bereits 2013, als auch die Tour de France am selben Ort ein Rennen veranstaltete. Damals erhielt es 12.000 Signaturen, jedoch ohne Erfolg. Werden sie diesmal zuhören?