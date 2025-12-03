McLaren verpflichtet den jüngsten Formel-2-Meister für ihr Entwicklungsprogramm

HQ

Formel-2-Champion Leonardo Fornaroli wird nächstes Jahr für McLaren arbeiten. Der 20-jährige Italiener, dessen Konstanz ihm den F2-Titel bei Invicta Racing einbrachte, noch bevor seine erste (und letzte) Saison in der Formel 2 endete, nur ein Jahr nachdem er die Formel 3 gewonnen hatte, ohne ein Rennen zu gewinnen, wurde von McLaren für deren Entwicklungsprogramm als Testfahrer für die Formel 1 verpflichtet.

Im nächsten Jahr wird Fornaroli in der Formel E antreten, dem Wettbewerb mit Elektroautos, aber vielleicht wird er in Zukunft einer der Hauptfahrer des Teams Lando Norris und Oscar Piastri. Tatsächlich könnte Fornaroli nächstes Wochenende in Abu Dhabi sein F1-Debüt geben, da Piastri seinen Platz für FP1 vor einem weiteren Saisonende aufgeben muss.

"Der Gewinn sowohl der FIA-Formel-3- als auch der Formel-2-Titel war ein wichtiger Schritt auf meinem Weg, und ich bin motiviert, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung durch das Programm zu gehen, während ich auf mein ultimatives Ziel hinarbeite, auf höchstem Niveau zu rennen", sagte Fornaroli (über Motorsport).

Fornarolis Erfolge in den Juniorenkategorien weckten das Interesse bei McLaren, das dennoch seinen Juniorenkader mit zwei weiteren Namen verstärkt hat: Richard Verschoor, derzeit Dritter in der Formel 2, und dem spanischen Kart-Champion Christian Costoya, der erst 15 Jahre alt ist.