Leonardo Fornaroli wurde ein Jahr nach dem Sieg in der Formel 3 Formel-2-Meister

Der 20-jährige italienische Fahrer Leonardo Fornaroli von Invicta Racing wurde letzten Sonntag in Katar zum Formel-2-Meister gekrönt, mit noch einem Grand Prix zu fahren. Er benötigte 40 Punkte, um die Meisterschaft zu gewinnen, und belegte in Katar den zweiten Platz, während sein engster Rivale Jak Crawford den 11. Platz belegte. Richard Verschoor und Luke Browning, die beiden anderen Fahrer, die noch einige Chancen auf den Turniersieg hatten, belegten die Plätze sechs und zehn.

Geboren am 3. Dezember 2004, hat der Italiener nun zwei Titel in Folge in Formel 3 und Formel 2 gesichert. Fornaroli stieg 2025 in die Formel 2 ein, nachdem er 2024 die Formel 3 gewonnen hatte, obwohl er in jenem Jahr keine Rennen gewann.

Das änderte sich jedoch in diesem Jahr mit vier Siegen, vier zweiten und einem dritten Platz und nur unter den Top Acht in 23 von 25 Rennen. "Tatsächlich hat mir der Gewinn des Titels ohne Rennsiege beigebracht, unter enormem Druck ruhig und gefasst zu bleiben – denn der Druck ist da, weil man ein Meisterschaftsanwärter ist", sagte der Italiener.

Seine Zukunft ist jedoch noch ungewiss, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass er bald in die Formel 1 wechseln wird...