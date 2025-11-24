McLaren entschuldigt sich bei Norris und Piastri nach einem großen Fehler, der zur Disqualifikation führte

HQ

McLaren-Teamchef Andrea Stella hat sich bei ihren Formel-1-Fahrern entschuldigt, nachdem die schockierende Disqualifikation aus Las Vegas eine große Umwälzung in der Saison mit noch zwei ausstehenden Rennen ausgelöst hat, was bedeutet, dass Max Verstappen nun eine klare Chance hat, bis zum letzten Rennen um den Formel-1-Titel zu kämpfen.

Beide Fahrer wurden disqualifiziert und verloren alle in Las Vegas gewonnenen Punkte (Norris wurde Zweiter und Piastri Vierter), weil ihre Autos nicht die Mindestdicke im Leseblock (weniger als die erforderlichen 9 mm) hatten und somit angeblich einen unfairen Vorteil erlangten.

McLaren gab eine von Stella unterzeichnete Erklärung heraus und sagte: "Wir entschuldigen uns bei Lando und Oscar für den heutigen Punkteverlust, zu einem kritischen Zeitpunkt ihrer Meisterschaftskampagnen nach zwei starken Leistungen des ganzen Wochenendes. Als Team entschuldigen wir uns auch bei unseren Partnern und Fans, deren Unterstützung uns sehr bedeutet."

Aufgrund der dünneren Dicke des Skidblocks (der Unterseite des Autos) litten die Autos während des Rennens unter übermäßigen Hüpfern und übermäßigem Kontakt mit dem Boden, der die Autos beschädigte. "Wie die FIA feststellte, war der Verstoß unbeabsichtigt, es gab keinen gezielten Versuch, die Vorschriften zu umgehen, und es lagen auch mildernde Umstände vor", sagte McLaren, sodass das Team wahrscheinlich vor einer höheren Strafe bewahrt wurde.

Die Formel-1-Saison geht nächste Woche mit dem vorletzten Rennen in Katar weiter, das ebenfalls das letzte Sprintrennen des Jahres.