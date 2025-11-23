Die Formel-1-Saison könnte durch eine mögliche McLaren-Disqualifikation in Las Vegas erschüttert werden

HQ

Der Grand Prix von Las Vegas könnte eine schockierende Wendung in die Formel-1-Saison bringen. Max Verstappens Sieg, besser als Lando Norris (Zweiter) und Oscar Piastri (Vierter), ließ den niederländischen Fahrer 42 Punkte hinter dem F1-Führenden Norris zurück, mit noch zwei ausstehenden Rennen. Das könnte jedoch drastisch auf 24 Punkte Rückstand auf Norris (und genauso viel wie Piastri) reduziert werden, falls die Formel-1-Kommissarie McLaren disqualifizieren.

Die Welt der Formel 1 hält den Atem an und wartet auf die Entscheidung der FIA. Offenbar ergaben Nachkontrollen, dass beide McLaren-Fahrer einen Verschleiß von weniger als 9 mm am Schleudern hatten, was die von den technischen Vorschriften geforderte Mindestdicke ist. Wenn sie für schuldig befunden werden (und einige Vorurteile bedeuten meistens, dass das der Fall ist), würden beide für das Rennen disqualifiziert werden.

Das würde eine Situation schaffen, in der Norris zwar führend wäre, aber "nur" mit 24 Punkten vor Verstappen und Piastri, wobei in den letzten beiden Rennen in Abu Dhabi und Katar noch 58 Punkte zu gewinnen waren. Glaubst du, Max Verstappen kann noch einen fünften Weltmeistertitel erringen?