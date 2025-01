Mbappé erklärt, was sich geändert hat und sagt, er habe das Gefühl, "dass er es besser machen kann"

HQ

Kylian Mbappé wurde von den Fans von Real Madrid heftig kritisiert, als er nach so langer Wartezeit auf seinen Wechsel zum Verein nicht so gut spielte, wie sie es erwartet hatten, einschließlich der verschossenen Elfmeter. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und er ist zum besten Torschützen der Mannschaft aufgestiegen und stand am vergangenen Wochenende kurz vor seinem ersten Hattrick mit dem Verein.

In der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg sprach Mbappé darüber, was diese "schwierigen Momente" für ihn bedeuteten. "Es ist eher mental, mir zu sagen, dass ich jetzt mehr tun muss. Körperlich und mit der Gruppe ging es mir gut, aber ich wusste, dass ich mehr tun musste. Ich musste die Situation ändern, weil ich nicht hierher gekommen bin, um schlecht zu spielen. Jetzt muss ich weitermachen, denn einen Monat lang gut zu spielen ist einfach und bei Real Madrid muss man immer gut spielen."

Er bestritt auch die Frage eines Reporters, dass er zu Beginn der Saison "schüchtern" gewesen sei: "Ich war noch nie ein schüchterner Spieler, aber wenn man zu einer Mannschaft wie Real Madrid kommt, die in der letzten Saison alles gewonnen hat, muss man mit Demut kommen", und behauptete, dass "ich nicht hierher kommen und verlangen kann 'Pass mir den Ball zu'". So funktioniert Fußball nicht."

"Ich hoffe, dass ich morgen mein bestes Spiel mache. Gegen Las Palmas habe ich gut gespielt, aber ich habe das Gefühl, dass ich es besser machen kann, weil ich es in den Beinen habe", sagte er. Wenn Real Madrid sich für die nächste Runde der Champions League qualifizieren will, braucht es mehr denn je Tore: Sie sind 20., nur vier Plätze hinter dem Ausscheiden...