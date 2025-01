Mbappé wird endlich der Anführer, den sich die Fans von Real Madrid von Anfang an gewünscht hatten

HQ

Die dramatische Situation von Real Madrid vor einer Woche mit der 2:5-Niederlage gegen den FC Barcelona im spanischen Supercup-Finale wurde in dieser Woche auf den Kopf gestellt. Der weiße Klub besiegte Las Palmas im Bernabéu mit 4:1, Mbappés bisher bestes Spiel, und hat sich den ersten Platz in der nationalen Meisterschaft gesichert... sieben Punkte Vorsprung auf Barcelona.

Das gestrige Spiel begann auf schockierende Weise, als Las Palmas 26 Sekunden nach dem Anpfiff das erste Tor erzielte. Madrid reagierte jedoch schnell und 12 Minuten später glich Mbappé mit einem Elfmeter aus. Diesmal scheiterte er nicht.

Mbappé erzielte ein zweites Tor und bereitete ein weiteres vor. Er hätte seinen ersten Hattrick erzielen können, aber der Treffer wurde vom VAR aberkannt. Insgesamt wurden Real Madrid gestern drei Tore wegen Abseits aberkannt.

Der französische Spieler, der vor einigen Monaten wegen seiner unter den Erwartungen liegenden Leistung im Verein in so vielen sensationslüsternen Titeln zu sehen war, hat die Situation umgedreht und ist nun nach Lewandowski der zweitbeste Torschütze in LaLiga und wird als Anführer der Mannschaft gefeiert, was auch in den beiden vorangegangenen Spielen der Woche bewiesen wurde. einschließlich Clásico.

LaLiga wechselt nach Stolpern von Barça und Atleti die Führung

Nachdem alle Mannschaften die gleiche Anzahl von Spielen absolviert haben, wird Real Madrid zum ersten Mal in dieser Saison Tabellenführer der LaLiga. Atlético de Madrid war letzte Woche der "Winterchampion", verlor aber am Samstag gegen Leganés, während Barcelona ein 1:1-Unentschieden gegen Getafe erreichte und an Boden verlor, nachdem es in den letzten 8 Spielen nur 6 von 24 Punkten gewonnen hatte.



Real Madrid: 46 Punkte

Atlético de Madrid: 44 Punkte

Barcelona: 39 Punkte

Athletisch: 39 Punkte