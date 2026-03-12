Max Verstappen hat mit der FIA und der Formel 1 gesprochen, um den Sport zu verbessern, wünscht sich, er hätte mehr Spaß gehabt

HQ

Max Verstappen, einer der lautstärksten Kritiker der neuen Formel-1-Regeln, sagt, er habe Gespräche mit FIA- und Formel-1-Organisatoren über die Verbesserung der aktuellen Regeln geführt, was zu Spaltung unter den Fahrern geführt hat (die Hybridfahrzeuge und ihr Boost-Modus wurden von Charles Leclerc mit Mario Kart verglichen, während Oscar Piastri vor Gefahren schwerer Unfälle warnte).

Die zweite Runde der Formel-1-Saison 2026, der Große Preis von China, findet an diesem Wochenende statt, und Verstappen sagte auf der Fahrerpressekonferenz, dass er "Gespräche mit der Formel 1 und der FIA geführt hat und wir auf etwas hinarbeiten und hoffentlich alles verbessern wird."

Verstappen sagte, er fühle sich hin- und hergerissen, weil ihm das Autofahren nicht wirklich Spaß macht, "aber ich arbeite gerne mit allen Leuten im Team und auch aus der Motorabteilung", obwohl er für diejenigen, die sich Sorgen machen, dass Verstappen keinen Spaß hat, von "anderen Sachen sprach, die viel Spaß machen". er erwähnte sein bevorstehendes Rennen auf der Nordschleife im Mai und seine Hoffnungen, an den 24 Stunden von Spa und Le Mans teilzunehmen.