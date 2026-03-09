Lando Norris bleibt bei seiner Kritik an der neuen Formel 1: "künstlich", "chaotisch", potenziell gefährlich

HQ

Lando Norris war einer der lautstärksten Kritiker der neuen Formel-1-Autos und sagte, sie seien von "den besten Autos, die je in der Formel 1 gebaut und die schönsten zum Fahren waren, zu wahrscheinlich den schlechtesten" Fahrzeugen gekommen, einen Tag vor dem Großen Preis von Australien am vergangenen Sonntag. Die Hybridenergiequelle (50/50 Kraftstoff und Elektro) und der neue "Overtake"-Modus, der den Autos kleine Geschwindigkeitssteigerungen verleiht – etwas, das Charles Leclerc mit den Pilzen aus Mario Kart verglich.

Nach dem Rennen in Melbourne am Sonntag, bei dem er Fünfter wurde, blieb Norris zu seiner Meinung und sagte, das Rennen habe "viel zu viel Chaos" gehabt, und meint, es könnte einen großen Unfall geben: "Wir sind diejenigen, die nur darauf warten, dass etwas passiert und etwas ziemlich schrecklich schiefgeht" (laut Motorsport).

Norris sagte voraus, dass die Geschwindigkeitssteigerungen die Fahrer häufiger "yo-yo" lassen werden, und es bestätigte sich, als berichtet wurde, dass es dieses Jahr beim Großen Preis von Australien insgesamt 125 Überholmanöver gab, verglichen mit 45 im Vorjahr. "Je nachdem, was die Leute machen, kann man 30, 40, 50 km/h erreichen", bezieht sich auf den Geschwindigkeitsunterschied zwischen Autos. "Wenn jemand jemanden mit dieser Geschwindigkeit trifft, wirst du fliegen, über den Zaun fliegen und dir selbst und vielleicht auch anderen großen Schaden zufügen. Das ist eine ziemlich schreckliche Gedanken."

Für Norris ist diese Art von Rennen "künstlich, je nachdem, was die Antriebseinheit entscheidet und manchmal zufällig macht." Man wird einfach von fünf Autos überholt oder kann manchmal einfach nichts dagegen tun. Wir können daran nichts ändern, also bringt es nichts, noch mehr zu sagen", fügte der amtierende Weltmeister hinzu.