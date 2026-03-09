Charles Leclerc vergleicht das Fahren der neuen Formel-1-Autos mit dem Pilzsammeln in Mario Kart

HQ

Das Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne enttäuschte nicht, mit einem umkämpften Duell zwischen George Russell und Charles Leclerc, bei dem Russell den ersten Sieg des Jahres für Mercedes errang. Allerdings hatten nicht alle Fahrer Spaß beim Fahren der neuen Autos, mit einer 50/50-Aufteilung zwischen elektrischer Leistung und Verbrennung und der Möglichkeit, die Energieeinsatz manuell zu steuern, einschließlich eines "Überholmodus", der dem Auto zusätzliche elektrische Energie aus der Batterie liefert.

Die Reaktion war gemischt, aber eher negativ, da der ständige Wechsel zwischen Energiequellen und diesem Überholmodus-Modus von einigen mit einem Videospiel in Verbindung gebracht wurde: Einen Knopf zu drücken, um zusätzliche Geschwindigkeit und Überholmanöver zu erreichen (obwohl es ähnlich funktioniert wie das inzwischen entfernte Drag Reduction System, DRS).

Amüsanterweise sagte Charles Leclerc während der Radiogespräche mit Ferrari, dass das Drücken des Knopfes wie "ein Pilz in Mario Kart" sei.

Nach dem Rennen erstellte der Nutzer matte_2201 ein Video-Edit, in dem das F1-Rennen mit einem Mario-Kart-Rennen verglichen wurde.

Lando Norris warnt vor den Gefahren der neuen F1-Autos

Viele Fahrer mochten das Fahren auf diese Weise nicht und äußerten Bedenken, insbesondere beim Start des Rennens, wegen Geschwindigkeitsunterschieden, die das Unfallrisiko erhöhen könnten. Der amtierende Weltmeister Lando Norris warnte vor den Gefahren: "Je nachdem, was die Leute tun, kann man eine Geschwindigkeit von 30, 40, 50 km/h (Differenzial) erreichen, und wenn jemand jemanden mit dieser Geschwindigkeit trifft, fliegt man, fährt über den Zaun und richtet sich selbst und vielleicht auch anderen großen Schaden zu."

Leclerc sagt jedoch, dass sie den Überholmanken Strategie hinzufügen können: "Früher ging es mehr darum, wer am mutigsten ist, die neuesten Bremsen zu bremsen", und jetzt "weiß man nach jeder Aktivierung der Boost-Taste, dass man danach den hohen Preis zahlen wird".

Max Verstappen war Wochen vor dem Australien-Rennen einer der größten Kritiker der neuen Regeln und beschrieb das Fahren mit den neuen Autos als "Chaos", aber Lewis Hamilton sagte, er habe es geliebt und "es war wirklich, wirklich spaßig zu fahren" (über Motorsport).