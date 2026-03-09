Max Verstappen bestätigt, dass er an den 24 Stunden auf dem Nürburgring in Nordshleife teilnehmen wird

HQ

Formel-1-Fahrer Max Verstappen wird an der diesjährigen Ausgabe der 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vom 14. bis 17. Mai am Steuer eines Mercedes beim Winward Racing Team teilnehmen. Das Langstreckenrennen findet auf der Nordschleife Nürburgrin statt, einer 25 km langen Strecke, die zwischen der aktuellen Formel-1-Strecke und der Nordschleife verläuft, einer der herausforderndsten Strecken, die von Jackie Stewart als "Green Inferno" bezeichnet wird. Tatsächlich bedeutete Niki Laudas Unfall 1976 das Ende der Nutzung der Nordschleife in der Formel 1 und wird seitdem für das Langstreckenrennen eingesetzt.

"Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keinen anderen Track wie diesen. Der 24-Stunden-Nürburgring ist ein Rennen, das schon lange auf meiner Bucket List steht, deshalb bin ich wirklich begeistert, dass wir es jetzt möglich machen können", sagte Verstappen, der seine Arbeit in der Formel 1 (die ihm wegen der neuen Vorschriften zunehmend unzufrieden wird) mit den Langstreckenrennen abwechseln wird.

Der niederländische Fahrer wird außerdem am NLS2 teilnehmen, einem 4-Stunden-Rennen auf der Nordschleife Nürburgring zur Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen. Der Termin der NLS2 wurde auf Wunsch von Mercedes um eine Woche auf den 21. März verschoben, um Verstappen die Teilnahme zu erlauben, da dies mit dem Großen Preis von Japan in der Formel 1 kollidiert hätte.