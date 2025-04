Max Verstappen hat den Großen Preis von Japan viermal in Folge gewonnen

HQ

Der Suzuka Circuit in Japan gilt als einer der anspruchsvollsten in der Formel-1-Saison, und Max Verstappen, vierfacher Weltmeister, beweist, dass er wahrscheinlich der beste Fahrer der Welt ist, indem er ihn vier Jahre in Folge dominiert: Am vergangenen Wochenende holte er seinen ersten Saisonsieg und den vierten Sieg in Folge in Suzuka seit 2022. Damit liegt er gleichauf mit Sebastian Vettel, der das Turnier viermal gewann, und hinter Lewis Hamilton, der fünfmal gewann - das letzte Mal 2018 - und Michael Schumacher, der sechs Mal einen Rekord aufstellte.

Damit klettert Verstappen mit 61 Punkten auf den zweiten Platz in der Fahrerwertung, hinter Lando Norris mit 62 Punkten. "Es war hart", gab der Niederländer gegenüber Formula1.com zu. "Die beiden McLaren haben mich sehr hart gepusht und es hat viel Spaß gemacht. Es war natürlich nicht einfach, mit den Reifen umzugehen, aber ich bin unglaublich glücklich." Er gab auch zu, dass der Start von der Pole Position der Schlüssel zu seinem Sieg war, da nur die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris (der am Ende Zweiter wurde) und Oscar Piastri (der Dritter wurde) eine echte Bedrohung für ihn darstellten.

Auch Ferrari sammelte nach dem Desaster des letzten Grand Prix einige Punkte: Charles Leclerc wurde Vierter und Lewis Hamilton Siebter. Verstappens Teamkollege von Red Bull, Yuki Tsunoda, punktete nicht und wurde am Ende Zwölfter.

Der Große Preis von Japan war der Auftakt eines Marathonmonats, gefolgt vom Großen Preis von Bahrain am 13. April und dem Großen Preis von Saudi-Arabien am 20. April.