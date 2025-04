Red Bull zollt Honda beim Großen Preis von Japan mit einer besonderen Lackierung Tribut

HQ

Die aktuelle Formel-1-Saison wird die letzte Saison mit der Partnerschaft zwischen Red Bull und Honda sein. Seit 2018 liefert das japanische Unternehmen die Power Units von Red Bull (für Toro Rosso, heute Racing Bulls, dann seit 2019 für Red Bull Racing). Im Jahr 2021 kündigte Honda an, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen und sich auf kohlenstoffneutrale Technologien zu konzentrieren, aber es wurde eine Vereinbarung mit Red Bull getroffen, ihre Motoren bis 2025 weiter zu liefern.

Nächstes Wochenende findet der letzte Große Preis von Japan statt, an dem Honda beteiligt ist, daher hat Red Bull beschlossen, dem japanischen Autohersteller mit einer speziellen Lackierung Tribut zu zollen, die Max Verstappen und Yuki Tsunoda an diesem Wochenende tragen werden: Weiß und Rot, die Farben der japanischen Flagge, und das Motiv des RA272, dem Auto, das Honda 1965 ihren ersten Sieg bescherte. Vor 60 Jahren.

Christian Horner, Teamchef von Red Bull Racing, sagte: "Unsere Beziehung zu Honda verdient es, gefeiert zu werden, sie war eine des anhaltenden Erfolgs und bescherte dem Team eine der triumphalsten und dominantesten Perioden in unserer Geschichte."

Yuki Tsunoda ist besonders motiviert für den Großen Preis von Japan

Zufälligerweise wird es auch für den Japaner Yuki Tsunoda der erste Grand Prix bei Red Bull sein. In einem Statement, das von Motorsport ausgewählt wurde, sagte Tsunoda, dass er sich über die Chance freut, als Red Bull-Fahrer auf dem Suzuka Circuit zu fahren: "Es fühlt sich wie Schicksal an. Alles hat sich genau so gefügt, dass ich heute hier stehen kann", sagt er, obwohl er weiß, dass es von Anfang an nicht einfach sein wird, "für diesen Großen Preis von Japan möchte ich auf dem Podium landen".