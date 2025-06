Max Verstappen droht einen Grand Prix aufgrund von Strafen zu verpassen: Das könnte passieren

HQ

Max Verstappen geriet am vergangenen Sonntag beim GP von Spanien in Barcelona in große Schwierigkeiten, als er in der vorletzten Runde George Russell berührte. Er erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe, die ihn vom fünften auf den zehnten Platz zurückfallen ließ, wertvolle Punkte verlor und sich immer weiter von der Spitze der Gesamtwertung entfernte, angeführt von Oscar Piastri und Lando Norris.

In einem Instagram-Post erklärte Verstappen, warum er das getan hat: "Wir hatten eine aufregende Strategie und ein gutes Rennen in Barcelona, bis das Safety Car auf die Strecke kam. Unsere Reifenwahl am Ende und einige Manöver nach dem Safety-Car-Neustart haben meinen Frust geschürt, was zu einem Manöver führte, der nicht richtig war und nicht hätte passieren dürfen."

Das Problem mit Strafpunkten und Max Verstappen

Am schlimmsten war vielleicht, dass die Strafe für Verstappen drei Strafpunkte auf seiner Superlizenz bedeutete. Jeder Fahrer kann bis zu 11 Strafpunkte haben: Wenn er 12 oder mehr Strafpunkte erhält, erhält er automatisch eine Sperre für ein Rennen.

Derzeit hat Verstappen 11, hinzu kommen 3 aus Spanien am vergangenen Wochenende. Das Gute für ihn ist, dass die Strafpunkte nach 12 Monaten ab dem Tag, an dem die Fahrer sie erhalten, verfallen, und Verstappen wird Ende Juni zwei Punkte verlieren, die durch eine Kollision mit Norris beim Großen Preis von Österreich 2024 verursacht wurden.

In den nächsten Rennen in Kanada (15. Juni) und Österreich (29. Juni) muss er jedoch besonders vorsichtig sein. Wenn er in diesen Grand Prix etwas Strafbares begeht, würde er von den folgenden Spielen ausgeschlossen werden, was für seine Titelambitionen fatal wäre. Vielleicht entscheidet sich Red Bull in diesen Fällen dafür, Liam Lawson oder Isack Hadjar von Racing Bulls zu befördern oder einen aus ihrer Akademie wie Ayumu Iwasa oder Arvid Lindblad zu holen.