Matthew Brennan gewinnt mit Hilfe des Teams Visma das "Heimrennen" bei der Tour of Britain

Die Tour of Britain ging mit einem weiteren Sieg von Visma-Lease a Bike in die dritte Etappe, und dieses Mal mit einem Lokalmatador, der sich die Krone aufsetzte: Matthew Brennan, ein 20-jähriger Radfahrer, der in diesem Jahr sein Debüt bei Etappenrennen gab und vom Jumbo-Visma Development Team aufstieg.

Die 3. Etappe der Tour of Britain, dem wichtigsten Rennen in Großbritannien, Teil der UCI ProSeries, der zweithöchsten Elite-Straßenradtour der Männer nach der UCI World Tour, ist vielleicht nicht sein wichtigster Sieg (er gewann eine Etappe bei der Volta a Catalunya, Teil der World Tour), aber sie ist bedeutungsvoll, da er in seinem Heimatland gekrönt wird.

Er wurde von seinem Visma-Teamkollegen Olav Kooij unterstützt, der die ersten beiden Etappen am Montag und Dienstag gewann, und das war laut Brennan "immer der Plan". "[Mein Team] sagte: 'Wir können dich nicht zu deinem Heimrennen fahren lassen und nicht versuchen, etwas zu gewinnen.' Diese Chance zu bekommen, vor allem, wenn Olav führt, ist etwas ganz Besonderes und ich bin wirklich dankbar dafür", sagte er (via CyclingWeekly).