Tour of Britain 2025: Fahrer, Etappen, Termine und wie man sie live in Europa sehen kann

Die Tour of Britain, das größte Radrennen im Vereinigten Königreich, beginnt heute und führt vom 2. bis 7. September in sechs Etappen durch England und Wales. Das Rennen geht auf die 1940er Jahre zurück, aber in seiner aktuellen Version begann es im Jahr 2004, zunächst als Teil der UCI Europe Tour und seit 2021 Teil der UCI ProSeries, der zweitrangigen Elite-Straßenradtour der Männer, nur hinter der UCI World Tour (sie fällt mit der längeren Vuelta a España zusammen).

Das Rennen hat einige der größten internationalen Talente angezogen, darunter Remco Evenepoel in einem seiner letzten Rennen mit Soudal Quick-Step, Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), Oscar Onley (Picnic PostNL), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) oder Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Insgesamt werden 19 Teams an den Start gehen, darunter neun aus der WorldTour wie das UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike und Ineos Grenadiers.

Das Rennen beginnt am Dienstag mit der ersten von zwei Etappen in Suffolk. Es wird nach Mittelengland verlegt und in Cardiff, Wales, enden. Dies sind die sechs Etappen der Tour of Britain:



2. September: Woodbridge nach Southwold (161,4 km)

3. September: Stowmarket nach Stowmarket (169.3 km)

4. September: Milton Keynes nach Ampthill (122,8 km)

5. September: Atherstone nach Burton Dassett Hills Country Park (186,9 km)

6. September: Pontypool nach The Tumble (133.5 km)

7. September: Newport nach Cardiff (112,5 km)



So sieht man die Tour of Britain

In Großbritannien können die Fans die Sendung auf ITV4 und ITVX mit Live-Berichterstattung verfolgen. TNT Sports wird auch eine Live-Berichterstattung anbieten.

Außerhalb des Vereinigten Königreichs wird das Rennen für Abonnenten auf HBO Max ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.