HQ

Mason Greenwood, der ehemalige Manchester-United-Star, der nach den Anklagen wegen sexueller Übergriffe gesperrt und praktisch aus dem englischen Fußball verbannt wurde, kehrt am Dienstag für ein Champions-League-Spiel zwischen Olympique Marseille, Greenwoods Team seit 2024, und Newcastle nach England zurück.

Roberto De Zerbi, Marseilles Trainer, verteidigte den Spieler auf der Pressekonferenz am Montag: "Ich mische mich nicht in private Angelegenheiten ein. Ich weiß nur, dass Mason ein guter Junge ist", sagte der italienische Trainer, ehemals bei Brighton. "Er hat teuer bezahlt für das, was passiert ist, und er hat hier die Umgebung gefunden, die er brauchte" (via France24).

De Zerbi sagt, Greenwood sei jemand anders, als es in der Presse beschrieben wird, besonders in England, und lobte seinen Spieler treffend: "Erzähl ihm nicht zu viel, schreib es nicht zu viel auf, aber ich glaube wirklich, er wird ein kompletter Spieler."

Mason Greenwood ist in dieser Saison der beste Torschütze Frankreichs

Mason Greenwood erzielte in der vergangenen Saison 22 Tore und gab 6 Vorlagen, doch er übertrifft sich selbst, nachdem er in dieser Saison bereits 11 Tore für Marseille erzielt hat, zum Torschützenkönig der Ligue 1 wurde und sich selbst auf den zweiten Platz belegt, zwei Punkte hinter PSG. Sie brauchen jedoch dringend einen Sieg in der Champions League, nachdem sie nur drei von zwölf Punkten gewonnen haben.

Es bleibt abzuwarten, wie englische Fans reagieren werden, wenn sie Greenwood sehen. Die Anklagen gegen ihn wurden im Februar 2023 durch "neues Material, das ans Licht kam", fallen gelassen, ein Jahr nachdem er festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurde, von Manchester United suspendiert und von FIFA-Spielen ausgeschlossen worden war. Doch die englische öffentliche Meinung hat die Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht vergessen, anders als in Frankreich, wo es für die meisten Fans, besonders in Marseille, kein Problem zu sein scheint.