HQ

Mason Greenwood, ehemaliger Spieler von Manchester United, der nach Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung und Körperverletzung vom Verein suspendiert wurde, steht kurz davor, Nationalspieler für Jamaika zu werden. Der Fußballverband teilte mit, dass Greenwood nicht mehr in die englische Nationalmannschaft berufen werden würde, und leitete daher im Sommer 2024 die Formalitäten ein, um für die jamaikanische Nationalmannschaft zugelassen zu werden.

Obwohl Greenwood in West Yorkshire, England, geboren wurde, wurde sein Vater in Jamaika geboren, was ihn für beide Länder berechtigte. Greenwood hatte bereits entschieden, dass er gerne für England spielen würde, und er wurde im September 2020 in einem Nations-League-Spiel gegen Island einmal eingewechselt.

Die Regeln besagen, dass ein Spieler, der in einer Nationalmannschaft gespielt hat, nicht die Seiten wechseln darf. Allerdings hat die FIFA kürzlich die Regeln für Spieler unter 21 Jahren, die weniger als vier Spiele für eine Nationalmannschaft bestritten haben, gelockert. Laut Medien wie den Manchester Evening News hat Greenwood die notwendigen Formalitäten erledigt, um die internationale Zugehörigkeit zu wechseln.

Was ist mit Mason Greenwood und den Vergewaltigungsvorwürfen passiert?

Im Januar 2022 wurde Mason Greenwood von seiner Freundin der Körperverletzung und der versuchten Vergewaltigung beschuldigt. Manchester United suspendierte ihn, Nike suspendierte Beziehungen und er wurde sogar aus den FIFA-Videospielen entfernt. Ein Jahr später ließ die Staatsanwaltschaft alle Anklagepunkte fallen und begründete dies mit der Rücknahme wichtiger Zeugen und neuem Material.

Zu diesem Zeitpunkt war die Ächtung Greenwoods total, sowohl von der englischen Nationalmannschaft, die sich vor ihm verschloss, als auch von Manchester United, die ihn an Getafe ausliehen und später an Marseille verkauften. Er ist derzeit der 1 Torschützenkönig der Ligue.