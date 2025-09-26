Marquinhos ist der jüngste in einer Reihe von Verletzungen bei PSG vor dem Spiel gegen Barcelona

HQ

Paris Saint-German feiert den jüngsten Gewinn des Ballon d'Or für Ousmane Dembélé, der die Auszeichnung entgegennahm, da er verletzt war und das Classique gegen Marseille verpasste, das zur gleichen Zeit stattfand. PSG verlor dieses Spiel und verlor die Führung in der Ligue 1. Sicherlich kann sich der französische Meister nicht entspannen, vor allem angesichts der besorgniserregenden Anzahl verletzter Spieler kurz vor einem sehr wichtigen Spiel, dem Besuch in Barcelona in der Champions League am Mittwoch, den 1. Oktober.

Marquinhos, Kapitän von PSG, ist der jüngste, der aus dem Kader von Luis Enrique gefallen ist. Der Pariser Klub gab heute bekannt, dass sich der brasilianische Innenverteidiger eine Verletzung am Quadrizeps seines linken Beins zugezogen hat. Er wird das morgige Spiel gegen Auxerre verpassen und "mehrere" Wochen ausfallen.

Luis Enrique wird sicherlich nicht auf Ousmane Dembélé und Désiré Doué zählen können, die noch verletzt sind. João Neves ist ebenfalls verletzt, aber der einzige, der noch einige Chancen hat, sich rechtzeitig für Barcelona zu erholen. Die lokale Mannschaft wird beim Champions-League-Duell allerdings auch sinnvolle Ausfälle haben: Raphinha und Torhüter Joan García haben sich in den letzten Stunden verletzt.