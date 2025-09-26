Der FC Barcelona beklagt zwei schwere Verletzungen für die nächsten Spiele

HQ

Hansi Flick muss in den nächsten Spielen auf zwei seiner besten Vertrauten verzichten. Beim 3:1-Sieg gegen Oviedo am Donnerstagabend verletzte sich der brasilianische Stürmer und musste durch Robert Lewandowski ersetzt werden. Und am Freitagmorgen verletzte sich auch Joan García.

Die Nachricht wurde von Jijantes (via Mundo Deportivo) bekannt gegeben, die vom Verein noch nicht bestätigt wurde, aber es sieht so aus, als ob keiner von ihnen für die nächsten drei Spiele zur Verfügung stehen wird. Barcelona spielt am Sonntag, 28. September, gegen Real Sociedad, am Mittwoch, 1. Oktober, in der Champions League gegen PSG und am 5. Oktober gegen Sevilla.

Danach gibt es eine weitere Länderspielpause (was bedeutet, dass García nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert wird), und beide könnten für das Spiel gegen Girona am 18. Oktober zurückkehren. Hansi Flick wird auf Wojciech Szcsensy zurückgreifen müssen, der in der vergangenen Saison über weite Strecken der Stammtorhüter war. Die gute Nachricht ist, dass Lamine Yamal und Alejandro Balde genesen sind und voraussichtlich für die nächsten Spiele zurückkehren werden.