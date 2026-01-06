Marokko ist einer der "glaubwürdigsten" Kandidaten für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2029

HQ

Marokko ist derzeit Gastgeberin des Afrika-Cups 2025 (endet am 18. Januar, derzeit im Achtelfinale). 2030 werden sie gemeinsam mit Spanien und Portugal die FIFA-Weltmeisterschaft ausrichten. Und nun sagen Quellen, dass sie die FIFA Club World Cup 2029 ausrichten könnten. "Laut mehreren zuverlässigen Quellen ist Marokko einer der glaubwürdigsten Kandidaten", berichtet RMC Sport.

Derzeit wurde noch nichts angekündigt, aber es würde einem Muster folgen: Die Ausgabe 2025 der FIFA Club World Cup, die erste unter dem neuen Format, die alle vier Jahre stattfindet, fand in den Vereinigten Staaten ein Jahr vor der gemeinsamen Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft statt. Wenn Marokko 2029 die Vereins-Weltmeisterschaft ausrichtet, dient dies als Generalprobe vor der Weltmeisterschaft 2030.

"Hinter den Kulissen erkennen verschiedene marokkanische Quellen offen diesen starken Ehrgeiz für das Königreich an", berichtet das französische Medium und fügt hinzu, dass das Königreich die Kriterien für den Wettbewerb erfüllt. Wenn die Arbeiten wie erwartet fortgesetzt werden, wird das Hassan-II-Stadion in Casablanca bis dahin eröffnet sein (voraussichtlich 2028) mit einer Kapazität von 115.000 Zuschauern und damit das größte Fußballstadion der Welt.

Es wäre auch ein Fortschritt im Vergleich zum aktuellen Afrika-Cup, der in neun Stadien mit 24 Teams stattfindet. Die Klub-Weltmeisterschaft 2025 fand in 12 Stadien mit 32 Teams statt, und es gab Gerüchte, dass die FIFA die Anzahl der teilnehmenden Teams im Wettbewerb erhöhen würde.

Glauben Sie, dass Marokko 2029 die FIFA Club World Cup ausrichten wird?