Die AFCON-Achtelrunde beginnt heute: Zeiten für alle Spiele und wie man in Europa zuschauen kann
Zeiten für das Achtelfinale des Afrika-Cups.
Der Afrika-Cup der Nationen wird heute nach Abschluss der Gruppenphase am 31. Dezember mit den K.-o.-Runden fortgesetzt, beginnend mit dem Achtelfinale am Samstag bis Dienstag. Wenn Sie das Geschehen des ersten internationalen Fußballpokals 2026 verfolgen möchten, notieren Sie unbedingt die Termine für die letzten 16-Runden.
AFCON-Achtelfinale – Termine und Uhrzeiten
- Senegal gegen Sudan: Samstag, 3. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT
- Mali gegen Tunesien: Samstag, 3. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT
- Marokko gegen Tansania: Sonntag, 4. Januar, 17:00 MEZ, 16:00 GMT
- Südafrika gegen Kamerun: Sonntag, 4. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT
- Ägypten gegen Benin: Samstag, Montag, 5. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT
- Nigeria gegen Mosambik: Montag, 5. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT
- Algerien gegen DR Kongo: Dienstag, 6. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT
- Elfenbeinküste gegen Burkina Faso: Dienstag, 6. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT
Nach der letzten 16 folgen die Viertelfinals am Freitag und Samstag, den 9. bis 10. Januar, die Halbfinals am Mittwoch, den 14. Januar, und das Finale am Samstag, den 17. Januar.
Wie man AFCON 2025 live anschaut
Dieser afrikanische Fußballwettbewerb wird weltweit in verschiedenen Ländern übertragen. In den europäischen Märkten sind dies die Kanäle, auf denen Sie AFCON live verfolgen können:
- Belgien – Tipik, La Une
- Bulgarien - Max Sport
- Kroatien - SportKlub
- Frankreich – beIN Sports Frankreich
- Deutschland – Sportdigital
- Griechenland - Griechische Rundfunkgesellschaft
- Irland (Republik Irland) - Channel 4
- Italien – Sportitalia, Solo Calcio
- Niederlande – Ziggo Sport
- Portugal – Sport TV
- Spanien – Movistar
- Türkei – Exxen
- Vereinigtes Königreich – Channel 4
Der Afrika-Cup, der alle zwei Jahre ausgetragen wird, wurde 2024 von der Elfenbeinküste gewonnen, aber mit Marokko als Gastgeberland und nach dem jüngsten Sieg beim Arabischen Pokal und der großen Anzahl internationaler Stars bleiben sie Favoriten auf den Titel in diesem Jahr.
Verfolgen Sie AFCON 2025/26?