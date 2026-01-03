Die AFCON-Achtelrunde beginnt heute: Zeiten für alle Spiele und wie man in Europa zuschauen kann

HQ

Der Afrika-Cup der Nationen wird heute nach Abschluss der Gruppenphase am 31. Dezember mit den K.-o.-Runden fortgesetzt, beginnend mit dem Achtelfinale am Samstag bis Dienstag. Wenn Sie das Geschehen des ersten internationalen Fußballpokals 2026 verfolgen möchten, notieren Sie unbedingt die Termine für die letzten 16-Runden.

AFCON-Achtelfinale – Termine und Uhrzeiten



Senegal gegen Sudan: Samstag, 3. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT



Mali gegen Tunesien: Samstag, 3. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT





Marokko gegen Tansania: Sonntag, 4. Januar, 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Südafrika gegen Kamerun: Sonntag, 4. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT





Ägypten gegen Benin: Samstag, Montag, 5. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT



Nigeria gegen Mosambik: Montag, 5. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT





Algerien gegen DR Kongo: Dienstag, 6. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT



Elfenbeinküste gegen Burkina Faso: Dienstag, 6. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT



Nach der letzten 16 folgen die Viertelfinals am Freitag und Samstag, den 9. bis 10. Januar, die Halbfinals am Mittwoch, den 14. Januar, und das Finale am Samstag, den 17. Januar.

Wie man AFCON 2025 live anschaut

Dieser afrikanische Fußballwettbewerb wird weltweit in verschiedenen Ländern übertragen. In den europäischen Märkten sind dies die Kanäle, auf denen Sie AFCON live verfolgen können:



Belgien – Tipik, La Une



Bulgarien - Max Sport



Kroatien - SportKlub



Frankreich – beIN Sports Frankreich



Deutschland – Sportdigital



Griechenland - Griechische Rundfunkgesellschaft



Irland (Republik Irland) - Channel 4



Italien – Sportitalia, Solo Calcio



Niederlande – Ziggo Sport



Portugal – Sport TV



Spanien – Movistar



Türkei – Exxen



Vereinigtes Königreich – Channel 4



Der Afrika-Cup, der alle zwei Jahre ausgetragen wird, wurde 2024 von der Elfenbeinküste gewonnen, aber mit Marokko als Gastgeberland und nach dem jüngsten Sieg beim Arabischen Pokal und der großen Anzahl internationaler Stars bleiben sie Favoriten auf den Titel in diesem Jahr.

Verfolgen Sie AFCON 2025/26?