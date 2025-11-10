Marokko erringt die größte Niederlage in der Geschichte der Weltmeisterschaften, 16:0 gegen Neukaledonien mit Green Card

HQ

Die marokkanische U-17-Nationalmannschaft hat Geschichte geschrieben, indem sie mit 16:0 in der Gruppenphase der FIFA U-17-Weltmeisterschaft die höchste Niederlage aller Zeiten in einem FIFA-WM-Spiel aller Zeiten erzielte. Dies ist der höchste Sieg aller Zeiten für ein WM-Spiel aller Altersklassen, egal ob Männer oder Frauen, nach einem 13:0 von Spanien gegen Neuseeland bei der U-17-Weltmeisterschaft 1997.

Möglich wurde dies, weil Neukaledonien nach 30 Minuten mit neun Spielern dastand. In der Tat war das Spiel auch bemerkenswert für die Verwendung einer Green Card, ein neues System der FIFA, das erstmals bei der U-20-Weltmeisterschaft im vergangenen Monat eingeführt wurde (die Marokko gegen Argentinien gewann). Der Trainer kann ihn zweimal in einem Spiel aufrufen, um die Entscheidung des Schiedsrichters anzufechten, und ihn bitten, eine Aktion mit dem Football Video Support (FVS) zu überprüfen, einer "leichteren" Alternative zum VAR, die in Spielen eingesetzt wird, in denen der VAR nicht verfügbar ist.

Marokko nutzte hier die Grüne Karte, um den Schiedsrichter überprüfen zu lassen, was zur zweiten Roten Karte führte. Marokko hatte zuvor drei Tore erzielt und in den beiden Halbzeiten acht Tore erzielt.

Leider reichte das nicht aus, um sich mathematisch für die nächste Runde des Turniers zu qualifizieren, und sie belegten hinter Japan und Portugal den dritten Platz in der Gruppe, nachdem sie alle beiden vorherigen Spiele verloren hatten. Die gute Nachricht ist, dass sich in diesem Wettbewerb auch die acht besten drittplatzierten Mannschaften für die Runde der letzten 32 qualifizieren können, so dass Marokko dank seines hohen Torschnitts noch dabei sein kann.

Was ist die FIFA U-17-Weltmeisterschaft?

Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft wird von Spielern unter 17 Jahren gespielt, die erstmals 1985 ausgetragen wurde und alle zwei Jahre ausgetragen wird. Deutschland schlug Frankreich bei der letzten Ausgabe im Jahr 2023, und Nigeria ist mit fünf Siegen die erfolgreichste Mannschaft. Die Ausgabe 2025 findet in Katar statt, und die K.o.-Phase wird von diesem Monat bis zur Endrunde am 27. November fortgesetzt.