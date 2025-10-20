Marokko verblüfft Argentinien bei der U-20-WM und strebt 2026 den WM-Titel an

HQ

Marokko verblüffte Argentinien, den Favoriten für die U-20-Weltmeisterschaft, nachdem es alle Spiele gewonnen und im Turnier nur zwei Gegentore kassiert hatte (und den Jugendwettbewerb sechs Mal gewonnen hatte), und gewann zum ersten Mal die FIFA U-20-Weltmeisterschaft. Eine Trophäe, die in dem nordafrikanischen Land weithin gefeiert wurde und bei der Tausende von Menschen auf die Straße gingen, da es sich um die größte internationale Trophäe des Landes aller Zeiten handelt, die den Qualitätsschub der marokkanischen Spieler bestätigt.

Unter ihnen werden zwei Namen für die marokkanische A-Nationalmannschaft in den kommenden Jahren herausragend sein: Yassir Zabiri (Stürmer des portugiesischen Klubs Famalicão), der die beiden Tore des Finales erzielte, und Othmane Maamma (Stürmer bei Watford). Marokko spielte seine Karten gut aus, überließ den Argentiniern den Ballbesitz, baute eine zuverlässige Abwehr um Torhüter Ibrahim Gomis von Olympique Marseille auf und wartete bei Kontern auf ihre Chancen.

Es ist kein Zufall, dass diese Trophäe vier Jahre nach dem vierten Platz Marokkos bei der Weltmeisterschaft 2022 (wo es zum ersten Mal im Halbfinale stand) und dem Gewinn von Bronze bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris durch einen 6:0-Sieg gegen Ägypten kommt. Die Illusionen über den marokkanischen Fußball sind auf einem Allzeithoch, und Trainer Mohamed Ouahbi sagte, dass er nicht bis 2030 warten wird (wo Marokko neben Spanien und Portugal die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ausrichtet), "Marokko wird es 2026 versuchen".