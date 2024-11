Mario & Luigi: Brothership Leitfaden - Was bedeuten die einzelnen Werte?

HQ

Mario & Luigi: Brothership ist endlich da und zweifellos möchten viele von Ihnen Ihre Reise in Concordia beginnen. Wenn das auf Sie zutrifft, gibt es ein paar Dinge, die Sie wissen sollten. Zunächst einmal ist Brothership ein langes und breit angelegtes Spiel, ein wahres RPG, wie wir es von seinen Schöpfern Acquire erwarten sollten, die zuvor für die ausufernde Octopath Traveler -Serie bekannt waren. Zweitens verwendet Brothership mit diesem Maßstab im Hinterkopf auch eine vielfältige, verbesserungswürdige Statistik-Suite, die eine Sammlung unterschiedlicher Teile des Gameplays abdeckt. Jeder, der schon einmal ein RPG gespielt hat, wird mit vielen davon vertraut sein, aber es gibt ein paar skurrile Statistiken, bei denen man sich vielleicht am Kopf kratzt. Dieser Leitfaden dient dazu, einen Teil dieser Verwirrung zu beseitigen.

Das ist sehr einfach, es ist Mario oder Luigis Health Points. Im Wesentlichen ist dies die Menge an Schaden, die ein Held einstecken kann, bevor er bewusstlos wird, und es ist in vielerlei Hinsicht der wichtigste Wert, den man im Auge behalten sollte, wenn er über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Diese Statistik kann durch das Ausrüsten bestimmter Ausrüstungsgegenstände verbessert werden.

BP

Dieser ist ähnlich wie der erste Punkt, aber wahrscheinlich auch für viele etwas ungewöhnlich. Battle Points sind das effektive "Mana", das Mario und Luigi zur Verfügung stehen, um Bros. Attacks zu wirken, mächtige Moves, bei denen die beiden zusammenkommen und sich zu einem verheerenden Schlag kombinieren.

Kriegsgefangener

Pow hat ein paar bewegliche Elemente. Erstens bezieht sich Pow auf Power, was buchstäblich das ist, was es auf der Dose sagt. Zweitens ist Pow hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt: Jump und Hammer. Dies sind die beiden wichtigsten Angriffsarten, die die Brüder verwenden können, wobei Jump der Sprungangriff und Hammer der Hammerschlag ist, und beide Werte werden durch die Boots und Hammers, die Mario und Luigi ausgerüstet haben, verbessert und widergespiegelt.

Pow definiert auch, wie schwer jeder Bros. Attack landet, und hier kommen die übergeordneten Pow-Zahlen ins Spiel, d.h. die Zahl über der Statistik Jump und Hammer.

Def

Def steht für Defence und ist auch sehr wörtlich. Dies ist die Figur, die Mario und Luigi hilft, den Schaden zu verringern, wenn sie getroffen werden. Dies kann durch das Ausrüsten von Ausrüstung verbessert werden, und zusammen mit HP ist es wohl der zweitwichtigste Wert, da dies wahrscheinlich die Win-or-Lose-Bedingung sein wird, insbesondere in Bosskämpfen, in denen Feinde dich extrem hart treffen.

Geschwindigkeit

Es gibt zwar kein klares HUD-Element für die Runde oder Zeitleiste, das dir zeigt, welcher Bruder oder Feind als nächstes angreifen wird, aber du kannst im Allgemeinen davon ausgehen, dass jeder Einzelne im Kampf einmal "pro Runde" angreifen wird. Dies ändert sich jedoch oft in Bosskämpfen oder wenn Mario und Luigi deutlich schwächeren oder stärkeren Gegnern gegenüberstehen oder wenn sie Speed Stats aufgestockt haben. Ja, Speed definiert im Grunde, wann und wie oft jeder Bruder angreifen kann, und im Allgemeinen ist es einer der schwierigeren Werte, die man über das Aufleveln hinaus verbessern kann.

Stache

Ohne Zweifel ist dies wahrscheinlich die Statistik, bei der Sie sich am meisten unsicher sind. Stache ist die dämliche Art der Bruderschaft, Luck zu integrieren, denn je höher dein Stache Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Glück hast und einen kritischen Treffer im Kampf landest. Luigi hat natürlich mehr Glück und hat einen höheren Stache Wert, aber beide Brüder werden sich an dieser Front verbessern, indem sie aufsteigen, wie jeder andere Wert auch.

Wie kann man seine Werte über das Levelaufsteigen hinaus verbessern?

Es gibt noch eine weitere Methode, um die Werte von Mario und Luigi zu verbessern, die über den Stufenaufstieg und den Erwerb besserer Ausrüstung hinausgeht. Wenn du die Welt erkundest, wirst du wahrscheinlich Beans finden, Gegenstände, die verbraucht und verwendet werden können, um einen einzelnen Wert dauerhaft um 1 Punkt zu verbessern. Im Wesentlichen sind dies seltene und widersprüchliche Möglichkeiten, sich zu verbessern, also haben Sie einen Plan und halten Sie sich daran. Versuche nicht, die Brüder auszugleichen, weil du keinen Erfolg haben wirst, sondern konzentriere deine Bemühungen darauf, dich dort zu verbessern, wo einer der Brüder hervorsticht, d.h. Luigis Stache weiter zu stärken oder Marios Speed aufzufüllen.

Es ist auch erwähnenswert, dass du DX-Bohnen finden kannst, die einen individuellen Wert um 3 Punkte verbessern, aber diese sind selten und rar gesät.

Wie kann man erschöpfte Werte im Kampf wiederherstellen?

Zwischen der Suche nach Heilstationen fragst du dich vielleicht, wie du ganz oder teilweise erschöpfte Werte wiederherstellen kannst? Hier kommen wieder die Verbrauchsgegenstände ins Spiel. Sehen Sie sich die folgende Liste an, um zu erfahren, was jede Art tut.



Pilz - Stellt die HP eines einzelnen Bruders wieder her



1-Up - Belebt einen angeschlagenen Bruder wieder



Erfrischendes Kraut - Heilt Statusbeschwerden und -probleme wie Schwindel oder Verbrennungen



Sirupglas - stellt den Blutdruck wieder her



Nuss - Stellt die HP beider Brüder gleichzeitig wieder her



Bonbon - Stellt sowohl die HP als auch die BP eines einzelnen Bruders wieder her



Ampberry - Heilt Glohm-Beschwerden



Boo Biscuit - Macht einen Bruder unbesiegbar gegen die Angriffe eines Feindes und ermöglicht ihm auszuweichen



Hoffentlich wird es Ihnen mit diesen Informationen im Hinterkopf viel leichter fallen, auf den Meeren zu segeln und sich in der riesigen und gefährlichen Welt der Concordia zurechtzufinden.