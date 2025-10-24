Marcus Rashford will nach Leihe von Manchester United in Barcelona bleiben

HQ

Marcus Rashford hat gesagt, dass er nach Ablauf seines aktuellen Vertrags, der zunächst nur ein Jahr läuft, in Barcelona bleiben möchte, da der Stürmer von Manchester United ausgeliehen wurde. "Oh ja, auf jeden Fall", sagte Rashford auf die Frage, ob er bei Barcelona bleiben wolle. "Ich genieße diesen Fußballverein und ich denke, für jeden, der Fußball liebt, ist Barcelona einer der wichtigsten Klubs in der Geschichte des Fußballs. Für einen Spieler ist es eine Ehre", sagte Rashford in einem Interview mit ESPN.

Rashford gab zu, dass er eine Veränderung brauchte, nachdem er seine gesamte Karriere seit seiner Kindheit bei Manchester United verbracht hatte. Der Stürmer war unter Ruben Amorim in Form, aber in Barcelona blühte er auf und erzielte oft spielentscheidende Tore. Er hatte auch ein bisschen Glück, denn die Hauptangreifer der Mannschaft, Lamine Yamal, Raphinha und Robert Lewandowski, haben eine Reihe von Verletzungen erlitten, die Rashford mehr Chancen gaben, zu glänzen.

"Die Leute vergessen das, aber 24 Jahre, 23 Jahre meines Lebens habe ich bei Manchester United verbracht. Manchmal braucht man also einfach eine Abwechslung. Ich denke, vielleicht ist das bei mir der Fall und ja, ich genieße alles."

Rashford lobte auch seine Teamkollegen, insbesondere Yamal und Pedri. "Ich wusste, dass er gut ist, bevor ich mit ihm gespielt habe. Aber jeden Tag mit ihm zu spielen, ist unglaublich", sagte er über den Mittelfeldspieler.

Rashford hat derzeit noch einen Vertrag bis 2028 bei Manchester United, aber es ist wahrscheinlich, dass Barça im Sommer mit der englischen Mannschaft über einen dauerhaften Transfer verhandeln wird. Es wäre ein ähnlicher Fall wie bei Antony, dem brasilianischen Stürmer, der bei Manchester United als Enttäuschung angesehen wurde, aber an LaLiga (an Betis) ausgeliehen und später vollständig transferiert wurde, um seine Karriere wiederzubeleben.