Betis darf Antony doch behalten: Neuer Vertrag mit Manchester United vereinbart

HQ

Einer der Protagonisten der LaLiga in der vergangenen Saison war zweifellos Antony Matheus dos Santos, der brasilianische Rechtsaußen, der in Sevilla bei Betis ein neues Leben fand. Der 25-Jährige wird bei Manchester United verachtet, wo er zu dieser Zeit der zweitteuerste Neuzugang aller Zeiten für den Verein war, aber deutlich unter den Erwartungen blieb. Aber in Spanien änderte sich alles komplett, er fing an, ununterbrochen Tore zu schießen und gab zu, dass er "die Freude am Fußball wiedergefunden" habe.

Antony, der in Sevilla in nur sechs Monaten fast sein Torkonto aus drei Jahren bei Manchester übertroffen hat, wurde zunächst an Betis ausgeliehen, in der Erwartung, dass der Spieler in dieser Saison zu Manchester United zurückkehren würde, und sei es nur, um ihn woanders zu verkaufen.

Aber jetzt wurde ein neuer Deal abgeschlossen. Laut David Ornstein von The Athletic hat sich Betis mit Man United darauf geeinigt, Antony für ein Paket von 25 Millionen Euro plus 50 % Weiterverkaufsklausel fest zu verpflichten.

Dies geschieht am Deadline Day, dem letzten Tag auf dem Markt für Spanien und England, also sollte es bald bekannt gegeben werden, und es wird den Betis-Fans sicherlich Freude bereiten, mit einer vielversprechenden bevorstehenden Kampagne in der Europa League in diesem Jahr, nachdem sie letztes Jahr das Finale der Conference League erreicht haben.