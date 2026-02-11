Marcus Rashford fehlt für Barcelona im Halbfinale der Copa del Rey in letzter Minute

HQ

Der FC Barcelona trifft am Donnerstagabend auf Atlético de Madrid im ersten von zwei Halbfinals des spanischen Pokals, der Copa del Rey, doch sie werden ohne drei ihrer besten Spieler antreten: Pedri (der immer noch am Oberschenkelrücken verletzt ist), Raphinha, der seit letzter Woche an einer Adduktorzerrung im rechten Bein leidet, und auch Marcus Rashford.

Der englische Stürmer fehlt für Hansi Flick in letzter Minute. Der ehemalige Manchester-United-Spieler (der voraussichtlich am Ende der Saison von Barcelona fest verpflichtet wird) erlitt beim LaLiga-Spiel am vergangenen Wochenende gegen Mallorca einen Schlag aufs Knie.

Letzte Saison gewann Barcelona die Copa del Rey und traf auch im Halbfinale auf Atlético, mit einem spannenden 4:4-Ergebnis im Hinspiel zu Hause, aber einem 1:0-Sieg im Rückspiel im Metropolitano. Diesmal bestreitet Barça das Rückspiel im Camp Nou, muss aber zunächst ein anspruchsvolles Spiel in Madrid überwinden.