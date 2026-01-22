Pedri, verletzt bei Barcelona, könnte drei oder vier Wochen ausfallen

HQ

Barcelona errang einen deutlichen Sieg über Slavia Prag mit 4:2, der sichert, dass sie weiterhin um einen Top-8-Platz in der Champions League kämpfen (während sie das tschechische Team ausschalten). Allerdings erlitten sie einen Rückschlag, als einer ihrer besten Spieler, Mittelfeldspieler Pedri, sich verletzte, was laut Hansi Flick nicht gut aussieht.

Pedri ging zur Stunde des Champions-League-Spiels sichtbar unwohl auf den Platz und wurde vom medizinischen Personal hinausbegleitet. Er erleidet eine Oberschenkelverletzung im rechten Bein und laut AS wird er mindestens drei Wochen, vielleicht vier Wochen ausfallen.

Der Mittelfeldspieler hat eine Reihe von Verletzungen am Oberschenkel, aber Sport fügt hinzu, dass dies kein Rückfall ist und man erwartet, dass es sich um eine Muskelverletzung und nicht um einen Riss handelt. In der Pressekonferenz äußerte sich Barça-Trainer Hansi Flick jedoch pessimistisch: "Wir müssen bis morgen warten, dann sehen wir, wir wissen mehr, aber es sind keine guten Nachrichten."

Pedri wird für Barcelona ausfallen und gesellt sich zu Gavi und Andreas Christensen in die Liste der Verletzungen. Sie brauchen nächste Woche einen Sieg gegen Kopenhagen, wenn sie unter die Top 8 der Champions-League-Tabelle landen und im Februar ein K.-o.-Playoff vermeiden wollen...