Manchester United erhält eine "Dynasty-Style"-Dokuserie, die von The Crown inspiriert ist

HQ

Die Geschichte von Manchester United, einem der renommiertesten Fußballvereine Englands, wird Gegenstand einer von Lionsgate entwickelten Dokumentation sein, die Berichten zufolge von The Crown inspiriert ist. Die Nachricht wurde zuerst von The Athletic bekannt gegeben, die mitteilten, dass Lionsgate einen Vertrag mit Manchester United unterzeichnet hat und der Verein eine garantierte Summe "im niedrigen Multimillionen-Pfund-Betrag" erhält, falls die Show produziert und verkauft wird, und die Lizenzgebühren werden zwischen Lionsgate und Manchester United geteilt.

Über das Projekt sind nur wenige Details bekannt, aber sie planen eine "dynastische" Dokuserie wie The Crown: reale Ereignisse mit einigen fiktionalisierten Elementen, aber eng mit der Geschichte des Clubs und großen Ereignissen wie dem Flugzeugabsturz in München 1958, dem Europapokalsieg 1968 bis zur dominanten Ära von Sir Alex Ferguson.

Der Schöpfer von Line of Duty, Jed Mercurio, soll sich in Gesprächen darüber befinden, das Projekt zu übernehmen. Es ist unklar, wie aktuell die Serie sein wird, da die letzten Jahre zu den schlechtesten der Vereinsgeschichte gehörten. In der Zeit, in der die Serie produziert wird und sie eine Streaming-Plattform finden, wird das Team hoffentlich seine Ergebnisse verbessern...