Manchester City unterzeichnet mit Puma den größten Vertrag in der Geschichte des englischen Fußballs

Manchester City hat eine Verlängerung der Vereinbarung mit dem deutschen Sportbekleidungsunternehmen Puma über einen langfristigen Vertrag bekannt gegeben, der Berichten zufolge über zehn Jahre läuft und somit 2035 endet, ein Jahr nach Ablauf des Vertrags von Erling Haaland, und ist damit der größte Deal aller Zeiten für einen englischen Fußballverein: mindestens 1 Milliarde Pfund, 100 Millionen Pfund pro Jahr.

In einer offiziellen Erklärung des Vereins prahlen sie mit den Titeln, die der Verein seit der Unterzeichnung des ersten Vertrags mit Puma in der Saison 2019/20 gewonnen hat: das Triple in der Saison 2022/23, vier Premier-League-Titel in Folge und mehrere nationale Pokalsiege im FA Cup und Ligapokal für die Männer- und Frauenmannschaften. Für Puma lohnt sich der Deal, da sie weltweit neue Rekorde bei den Vereinsverkäufen aufgestellt haben

Zum Vergleich: Der Zehnjahresvertrag von Manchester United mit Adidas, der 2023 unterzeichnet wurde, hatte einen Wert von 900 Millionen Pfund, und Liverpools Mehrjahresvertrag mit Adidas soll rund 60 Millionen Pfund pro Saison betragen, berichtet The Guardian.