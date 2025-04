Manchester City kehrt zum ersten Mal seit November in die Top 3 der Premier League zurück

HQ

Manchester City hat eine wirklich enttäuschende Saison hinter sich. Nur wenige hätten vorhersehen können, dass die Mannschaft, die vier Meisterschaften in Folge gewonnen hat, in diesem Jahr so drastisch aus der Form fallen würde. Speziell für eine Mannschaft, die in den ersten Wochen wie gewohnt die Tabelle anführte: Ende Oktober (9. Spieltag) führte sie noch die Premier League an und wurde Ende November Zweiter (12. Spieltag). Eine Serie von vier Niederlagen, darunter ein 0:4 gegen Tottenham und ein 0:2 gegen Liverpool, bedeutete jedoch, dass City den größten Niedergang für eine Pep Guardiola-Mannschaft seit Jahren erlebte.

Was folgte, war eine Mannschaft, die sogar aus den europäischen Plätzen fiel und bis auf den siebten Platz zurückfiel. Aber zumindest für ein paar Tage wird Manchester City nach einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa durch ein Tor von Matheus Nunes in der 94. Minute wieder in den Top 3 schlafen. Ein Spiel, das Guardiola als "Finale" betrachtete.

"Aston Villa ist eine Mannschaft bis zum letzten Mann, eine der Top-Mannschaften in Europa", sagte Guardiola. "Wir haben wirklich gut gespielt. Wir waren aggressiv in unseren Zweikämpfen, die Viererkette war unglaublich."

Aston Villa ist ein direkter Konkurrent von Manchester City um die Champions-League-Plätze: Liverpool und Arsenal werden sich wahrscheinlich den ersten und zweiten Platz sichern, aber vom dritten auf den fünften Platz gibt es ein Rennen, das Manchester City (61 Punkte), Nottingham Forest (60 Punkte), Newcastle (59 Punkte), Chelsea (57 Punkte) und Aston Villa (57 Punkte) umfasst.

Manchester City ist nun Dritter hinter Liverpool und Arsenal, aber das könnte und wird sich wahrscheinlich am nächsten Wochenende ändern. City und Villa haben ein Spiel mehr bestritten, da ihr Spiel vom Wochenende vorverlegt wurde. Der Rest wird wie gewohnt am Wochenende ausgetragen, während Manchester City, Aston Villa, Arsenal und Crystal Palace das Halbfinale des FA Cups bestreiten. Während Guardiola versucht, den einzigen Titel zu holen, den er in diesem Jahr noch zu holen hat (abzüglich der FIFA Klub-Weltmeisterschaft), wird er Newcastle gegen Ipswich (Samstag, 26. April, 15:00 Uhr BST), Chelsea gegen Everton (Samstag, 12:30 Uhr BST) und ein paar Tage später Nottingham Forest gegen Brentford (Donnerstag, 1. Mai, 19:30 Uhr BST) verfolgen.