HQ

Liverpool ist in diesem Jahr nur noch einen Sieg vom Premier-League-Titel entfernt. Und ironischerweise war es Trent Alexander-Arnold, der beim 1:0-Sieg gegen Leicester City eines der entscheidenden Tore des Titels erzielte und damit den Abstieg sicherte.

Liverpool hat kürzlich die Verträge von Mohamed Salah und Virgil van Dijk verlängert, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Alexander-Arnold nicht verlängern wird und in der nächsten Saison als Free Agent zu Real Madrid wechseln wird. Das ist etwas, das von mehreren Quellen gesagt, aber noch nicht bestätigt wurde, und sein überschwänglicher Jubel am Sonntag, als er den Gloa erzielte, sein Trikot auszog und es an die Eckfahne hängte, ließ einige Liverpool-Fans verwirrt zurück: War es ein Abschiedsschild für die Red-Fans? Oder eine Liebeserklärung an die Mannschaft, in der er seit seiner Kindheit spielt?

Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte Alexander-Arnold, dass er sich das ganze Jahr über geweigert habe, über dieses Thema zu sprechen, und er werde nicht ins Detail gehen, sondern sich auf die "besonderen Momente" wie "Tore schießen, Spiele spielen und Titel gewinnen" konzentrieren. Arne Slot sagte auch, dass niemand sein Engagement für den Verein leugnen könne und erzielte das Siegtor nach eineinhalb Monaten Verletzungspause.

Was muss passieren, damit Liverpool diese Woche die Premier League gewinnt?

Gestern erzielte Trent sein viertes Saisontor, insgesamt 23 in neun Jahren bei Liverpool. Wenn Arsenal am Mittwoch gegen Crystal Palace verliert (20:00 Uhr BST), wird Liverpool in diesem Jahr automatisch die Premier League gewinnen.

Wenn Arsenal gewinnt oder unentschieden spielt, müsste Liverpool dieses Ergebnis im Spiel am Sonntag gegen Tottenham wiederholen: Ein Sieg des Spiels, selbst wenn Arsenal früher gewonnen hätte, würde bedeuten, die Premier League am Sonntag, den 27. April, zu feiern.