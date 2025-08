Mafia: The Old Country Stars enthüllen einzigartige Herausforderungen des Videospiel-Schauspiels

HQ

Mafia: The Old Country wird im Laufe dieser Woche veröffentlicht. Das neueste Spiel der kultigen Franchise führt uns zurück ins frühe 20. Jahrhundert und zeigt Enzo Favara, gespielt von Riccardo Frascari, der sich im Zeitalter der Etablierung der Mafia durch die Ränge einer Verbrecherfamilie hocharbeitet.

Für Frascari und Johnny Santiago (der Bernardo Torrisi spielt) war dies ihr erstes Videospiel, das seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich brachte. "In vielerlei Hinsicht ist es so, als würde man Theater spielen und gleichzeitig einen Film drehen", beschreibt Santiago. "Sobald man auf der Klangbühne ist, ist man einfach nur dran. Man kann sich nirgendwo verstecken - Kameras sind ganz nah an dem Gesicht, Kameras sind überallherum, und jede einzelne Bewegung, die man macht, wird ständig aufgezeichnet".

"Das war wirklich interessant und hat mir in gewisser Weise - zumindest für mich - das Gefühl gegeben, dass ich mich ein bisschen mehr konzentrieren muss, was Spaß macht. Wir sind an einem Set, wir tragen grüne Anzüge, Kopfbedeckungen und wir haben all diese Marker an uns. Und es gibt keine Mauern; Es könnte einen Pfosten geben, und dir wird gesagt: "Das ist eine Mauer, und das ist ein Feld." Man muss sich also wirklich auf seine Vorstellungskraft verlassen. Es ist etwas, an das man sich sehr schnell gewöhnt. In gewisser Weise war es eine Art Befreiung", fügte er hinzu.

Frascari sagte auch, dass die Ereignisse und Kulturen, die im Spiel dargestellt werden, ein Gefühl der Authentizität vermitteln. "Und ich muss sagen, dass ich von der Authentizität von allem sehr überrascht war. Je mehr wir über die Geschichte des Spiels selbst lasen und sie dann mit dem verglichen, was zu dieser Zeit tatsächlich in Sizilien geschah, desto klarer wurde, dass sie korrekt war", sagte er. "So wurde die Cosa Nostra, die Mafia, damals geschaffen, und viele der Charaktere - sowie die Situationen - im Spiel hätten real sein können. Selbst ich als Italiener wusste bestimmte Dinge über Sizilien und die sizilianische Sprache nicht, daher war es eine großartige Erfahrung, mehr zu lernen".

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Unser vollständiges Interview mit den Stars kann man hier lesen.