"Du spielst ein Spiel im Film" - Wir sprechen mit den Hauptdarstellern von Mafia: The Old Country

Da Mafia: The Old Country in nur wenigen Tagen veröffentlicht wird, hatte Gamereactor die Gelegenheit, mit den Schauspielern hinter den Hauptfiguren des Spiels zu sprechen: Riccardo Frascari, den der Spieler als Protagonist Enzo Favara verkörpern darf, und Johnny Santiago, der den Don selbst spielt, Bernardo Torrisi.

Frascari und Santiago sprachen über die einzigartigen Herausforderungen des Schauspiels auf einer Tonbühne, die Repräsentation der authentischen sizilianischen Kultur, den Einfluss klassischer Gangsterfilme und viele andere Dinge, über die Sie unten alles lesen können.

Unsere Hauptstars: Bernardo Torrisi (links), dargestellt von Johnny Santiago, und Enzo Favara (rechts), dargestellt von Riccardo Frascari.

Wie erweckt man Figuren zum Leben, die dem Zeitalter von Fernsehen und Film vorausgingen? Stellt das eine Herausforderung für Ihre Inspiration dar?

Frascari: Ich denke, dass wir als Schauspieler auf Material stoßen, das uns übergeben wurde, das schon ziemlich historisch korrekt ist. Dann versuchst du, deinen Charakter und die Geschichte aus dem zu bauen, was du online finden kannst. Ein großer Teil von Enzos Vergangenheit - von seiner Kindheit - war, dass er ein Carusu war, das waren diese Jungs, die in den Minen arbeiteten. Das ist tatsächlich etwas, das passiert ist, und es gibt einige Bilder von diesen Kindern. Von dort aus können Sie also anfangen, etwas aufzubauen.

Und im Allgemeinen gibt es eine Menge Material, wenn es um die Ursprünge der Mafia in Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts geht – wie sie früher vorgingen, was für ein Auto sie fuhren, welche Art von Waffen sie benutzten und welche Geschäftstechniken und -methoden sie hatten. Es gibt also viele Dinge, die historisch abgedeckt sind, aber so viele andere nicht. Und hier kommt Ihre Vorstellungskraft ins Spiel, ebenso wie die Kreativität des Teams. Es wird zu einem Teamprozess, bei dem es darum geht, etwas von Grund auf neu aufzubauen. Aber ich glaube, es ist extrem genau, was wir mit dem Spiel, der Geschichte und allem anderen gemacht haben.

Selbst ich als Italiener wusste bestimmte Dinge über Sizilien und die sizilianische Sprache nicht.

Was sind einige der besonderen Herausforderungen, denen Sie sich beim Filmen für Videospiele im Vergleich zu einer normalen Filmproduktion stellen müssen?

Santiago: Für viele von uns war es unser erstes Videospiel, und daher war es wirklich interessant. In vielerlei Hinsicht ist es so, als würde man gleichzeitig Theater spielen und einen Film drehen. Sobald du auf der Klangbühne bist, bist du einfach los. Es gibt kein Verstecken – es gibt Kameras ganz nah an deinem Gesicht, es gibt Kameras überall um dich herum und jede einzelne Bewegung, die du machst, wird jederzeit erfasst.

Das war wirklich interessant und hat mir in gewisser Weise - zumindest für mich - das Gefühl gegeben, dass ich mich ein bisschen mehr konzentrieren muss, was Spaß macht. Wir sind an einem Set, wir tragen grüne Anzüge, Kopfbedeckungen und wir haben all diese Marker an uns. Und es gibt keine Mauern; Es könnte einen Pfosten geben, und dir wird gesagt: "Das ist eine Mauer, und das ist ein Feld." Du musst dich also wirklich auf deine Vorstellungskraft verlassen. Es ist etwas, an das man sich sehr schnell gewöhnt. In gewisser Weise war es eine Art Befreiung.

Die Schauspieler versprechen eine authentische Darstellung der sizilianischen Kultur des frühen 20. Jahrhunderts.

Hast du dir andere Gangsterfilme angesehen, um dich auf die Rolle vorzubereiten?

Frascari: Ich glaube, wir hatten alle unsere eigenen, individuell bezogenen Inspirationen, um Dinge für unsere Charaktere zu zeichnen. Natürlich gehen wir als Schauspieler auf das zurück, was wir zuvor gemacht haben, und versuchen, uns von den anderen großartigen Künstlern zu inspirieren, die in der Vergangenheit in ähnlichen Filmen und TV-Shows mitgespielt haben – wie The Sopranos, The Godfather und Goodfellas. Ich würde sagen, dass Der Pate: Teil II wahrscheinlich die größte Inspiration für uns alle ist, was die Schauplätze, die Umgebung und die gesamte Idee des Spiels angeht.

Warst du besorgt, dass das Spiel italienische oder italienisch-amerikanische Stereotypen verstärkt, wie es einigen Gangsterfilmen vorgeworfen wird?

Frascari: Als wir anfingen, an dem Spiel zu arbeiten, war ich nicht besorgt, aber ich war neugierig, ob die Darstellung der italienischen Kultur korrekt sein würde oder nicht. wenn es stereotyp sein würde. Und ich muss sagen, dass ich von der Authentizität von allem sehr überrascht war. Je mehr wir über die Geschichte des Spiels selbst lasen und sie dann mit dem verglichen, was zu dieser Zeit tatsächlich in Sizilien geschah, desto klarer wurde, dass sie korrekt war. So wurde die Cosa Nostra, die Mafia, damals geschaffen, und viele der Charaktere - sowie die Situationen - im Spiel hätten real sein können. Selbst ich als Italiener wusste bestimmte Dinge über Sizilien und die sizilianische Sprache nicht, daher war es eine großartige Erfahrung, mehr zu lernen.

Wenn man mit wirklich gutem Material und wirklich guten Schauspielern arbeitet, dann ist es einfach - es ist einfach magisch.

Gangsterfilme haben oft Szenen, in denen die Figuren vor einem Tisch sitzen, in einem schwach beleuchteten Raum, und über "das Geschäft" diskutieren. Wie bringen Sie als Schauspieler Spannung in solche Szenen, in denen wenig Action passiert?

Santiago: Das ist nur Schauspielerei, weißt du. Ich meine, ich bin schrecklich in diesen Interviews – Riccardo, mach weiter!

Frascari: Nun, ich denke, das ist manchmal die Magie des Kinos und des Theaters – oder in diesem Fall der Videospiele. Dein Spiel basiert oft auf etwas anderem als dem, was das Publikum sieht. Das Publikum sieht vielleicht eine Leiche, schwach beleuchtet und aus einem Winkel, aber deine Figur tut es nicht. Der Spieler erlebt vielleicht eine Szene, die auf engstem Raum spielt - aber das ist nicht der Fall, denn auf der Tonbühne haben wir viel Platz, um uns zu bewegen. Und innerhalb dieses Raumes schaffen wir uns selbst Grenzen. Okay, das sind die Raumabmessungen, und so weit kann ich zu dieser und jener Seite gehen. Sie schaffen Ihre eigenen Grenzen und Grenzen. Aber dann, wie Johnny sagte, ist es nur Schauspielerei. Am Ende des Tages geht es darum, Ihre Vorstellungskraft zu nutzen...

Santiago:... Deine Beziehungen. Ihre Motivation. Was erwarte ich mir von der Szene? Darauf kommt es wirklich an. Wie Riccardo schon sagte, sind wir auf dieser riesigen Tonbühne - sehr rudimentäre Holzmöbel, es ist wirklich nicht bequem oder plüschig - mit hellen Lichtern, Leuten in Yoga-Outfits und so weiter. Das Studio, alle Ingenieure, sie erschaffen eine andere Welt, die der Spieler erleben kann. Aber für uns geht es um die Vorstellungskraft. Okay, wir sind im Büro des Don. Wir bekommen vielleicht grundlegende Bilder davon zu sehen, wie das aussehen würde. Hier ist ein Tisch, hier ist eine Wand. Der Don spricht mit Enzo. Was will er? Was mache ich? Wie ist unsere Beziehung? Weißt du, all diese Dinge, die du durchmachst. Denn am Ende eines Tages ist es ein Film. Du spielst ein Spiel in einem Film.

Frascari: Nein, und ich muss sagen, dass wir alle so eine tolle Zeit hatten, diese Charaktere und diese Szenen zu spielen, weil das Drehbuch so gut war. Wenn man mit wirklich gutem Material und wirklich guten Schauspielern arbeitet, dann ist es einfach - es ist einfach magisch. Und ich glaube, wir haben es vor ein paar Tagen gesehen, als die offiziellen Social-Media-Konten von Mafia einen schnellen Vergleich zwischen dem, was wir gedreht haben, und dem, wie es mit Motion Capture aussah, veröffentlicht haben. Es ist unglaublich. Es geht nicht mehr nur um etwas, das albern aussieht - weil es nur ein Haufen Jungs ist, die in Velcro-Anzügen mit Punkten um einen Holztisch herumstehen - aber dann sieht man das Endprodukt mit Musik, Beleuchtung, Farbkorrektur, den Animationen; Und es sieht unglaublich aus. Es sieht aus wie ein echter Film, wie ein Oscar-prämierter Film!

Um solchen schwach beleuchteten Szenen den Funken zu verleihen, braucht es nicht nur ein gutes Drehbuch, sondern auch viel Fantasie.

Wie viel von diesem "Film im Spiel" haben Sie mit anderen Schauspielern auf der Tonbühne gedreht? War es alles?

Santiago: Wir haben nicht immer alle zusammen gedreht, aber alles, was wir gedreht haben, war auf der Tonbühne. Leider sind wir nicht zu den Locations in Sizilien gekommen, aber wir waren trotzdem an einem wunderschönen Location. Wir haben auch ein paar ADR-Sachen [Automated Dialogue Replacement] gemacht, Dinge, die man bei einem normalen Film machen müsste, und ein paar After-Voice-Arbeiten und solche Sachen. Aber ja, es wurde alles auf einer Tonbühne gedreht.

Frascari: Das einzige, was wir nicht selbst gedreht haben, waren die Stuntaktionen. Diese wurden in der Tschechischen Republik gedreht.

Zu guter Letzt, was hat dir am meisten Spaß gemacht, in Mafia: The Old Country aufzutreten?

Frascari: Das Schlagen.

Das Was?

Frascari: Das Schlagen, das Töten [lacht] Es wird als Witz gesagt, aber es ist auch irgendwie wahr. Ich denke, dass man als Schauspieler nicht immer diese Art von Charakteren spielen kann - wo man diese sehr spezifischen Aufgaben hat - und wenn man es tun kann, macht es extrem viel Spaß.

Aber was ich wirklich am meisten genossen habe, ist - es klingt kitschig und kitschig - aber es war einfach nur Zeit auf der Bühne mit allen anderen, mit all meinen Freunden: Johnny, Alberto [Frezza], Christian [Antidormi] und Carina [Conti]. Wir hatten alle eine tolle Zeit, und am Ende haben wir gelacht und geweint. Wir haben eine wunderschöne Familie geschaffen, was perfekt funktionierte, weil wir auch auf der Leinwand eine freundliche Familie sein sollten. Das war das Beste.

Santiago: Ich stimme zu. Am meisten Spaß hat es gemacht, alle kennenzulernen – die Jungs und das ganze Team von 2K und Hangar 13. Wir haben so viele tolle Erinnerungen beim Fotografieren gesammelt. Manchmal zu viel Gelächter auf der Tonbühne. Das passiert. Aber ansonsten war für mich der größte Spaß, den Don zu spielen. Was irgendwie großartig ist. Es gibt fast keine falschen Entscheidungen. Selbst wenn es einen gibt, denkst du: "Weißt du, ich werde jemand anderen damit beauftragen, das Problem zu beheben." Ich bin nie verantwortlich. Es macht Spaß, der Chef zu sein!

Wir danken Frascari und Santiago für ihre Zeit. Mafia: The Old Country erscheint am 8. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X.