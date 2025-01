Madrid hat bestätigt, dass das NFL-Spiel im Herbst ausrichten wird, mit den Miami Dolphins als lokalem Team

HQ

Eine Woche nach der Bekanntgabe der bestätigten Teams für die NFL London Games 2025 hat die NFL bekannt gegeben, welches Team diesen Herbst zum ersten NFL-Spiel in Spanien nach Madrid reisen wird.

Das Santiago-Bernabéu-Stadion, die Heimat von Real Madrid, wird die nächste Station der internationalen Expansion der NFL sein, wobei die Miami Dolphins als lokales Team fungieren. Die Rivalen werden später bekannt gegeben, ebenso wie die Termine, aber aufgrund der Verpflichtungen des Stadions bei UEFA-Wettbewerben könnte es nur zwischen dem 6. und 14. Oktober oder dem 10. bis 18. November 2025 sein.

Dies wird das erste Mal sein, dass die NFL nach Spanien geht, aber die North American Football League wird auch drei Spiele in London und eines zum ersten Mal in Berlin austragen (es gab bereits Spiele in München und Frankfurt).

Tickets und Preise werden voraussichtlich erst im Sommer 2025 in den Verkauf gehen. In der Zwischenzeit fiebern die NFL-Fans den Playoffs entgegen: In dieser Woche finden die Divisional Rounds (Halbfinals für jede der beiden Divisionen, AFC und NFC) statt, bevor am 9. Februar der Super Bowl ansteht.