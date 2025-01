Das sind die wahrscheinlichsten Gewinner der NFL Divisional Round an diesem Wochenende

HQ

Die NFL-Playoffs haben die Divisional Round erreicht. Nur noch acht Teams sind im Rennen um das Ticket für den Super Bowl am 9. Februar. Zwischen Samstag, dem 18. Januar, und Sonntag, dem 19. Januar, werden die Finalisten jeder Konferenz ermittelt.

Letzte Woche haben wir euch berichtet, dass ein NFL-Experte alle 14 Teams aus den Playoffs eingestuft hat, einschließlich der "Wildcard"-Teams. Der Kommentator hatte erwartet, dass die Buffalo Bills in diesem Jahr den Sieg vor den Tabellenführern Kansas City Chiefs und Detroit Lions einfahren würden.



Houston Texans vs. Kansas City Chiefs (Samstag, 16:30 Uhr ET, 22:30 Uhr MEZ)



Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills (Sonntag, 18:30 Uhr ET, 00:30 Uhr MEZ am Montag)



Washington Commanders vs. Detroit Lions (Samstag, 20:00 Uhr ET, 2:00 Uhr MEZ am Sonntag)



Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles (Sonntag, 15:00 Uhr ET, 21:00 Uhr)



Vergleicht man diese Liste von acht Teams, so sind die "Sonderlinge" Rams, Commanders und Texans, die auf den Plätzen 10, 12 und 13 der Top 14 rangieren. Es wird erwartet, dass Kansas City Chiefs, Detroit Lions und Philadelphia Eagles diejenigen sein werden, die in die NFC und AFC Championships einziehen - die Finals in jeder der beiden NFL-Divisionen, die am 26. Januar stattfinden -. Das Kopf-an-Kopf-Rennen wird das Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills sein, wobei ESPN Bills eine Gewinnchance von 50,3 % einräumt...

Der Super Bowl, in dem die Sieger der beiden Conferences (AFC und NFC) gegeneinander antreten, findet am 9. Februar statt.