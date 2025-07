HQ

Olympique Lyon hat die Berufung gegen die DNGC, die Organisation, die die Konten der Fußballvereine in Frankreich verwaltet, gewonnen und wird im nächsten Jahr nicht in die Ligue 2 absteigen. Die schockierende Nachricht, die nun revidiert wurde, wurde erstmals Ende Juni bekannt gegeben: Aufgrund ihrer finanziellen Situation und ihrer ineffektiven Möglichkeiten, diese zu verbessern, waren sie mit einem direkten Abstieg in die Ligue 2, Frankreichs zweite Liga, sanktioniert worden, obwohl Lyon in der letzten Saison den sechsten Platz in der Liga belegte.

Eine heute veröffentlichte Erklärung des französischen Fußballverbands bestätigt jedoch, dass er die administrative Degradierung der ersten Mannschaft in die Ligue 2 zum Ende der Saison 2024-2025 aufgehoben hat.

Olympique Lyonnais, das zwischen 2002 und 2008 sieben Meisterschaften gewann, dankte dem DNGG und dem Berufungsausschuss in ihrer eigenen Erklärung, "dass sie den Ehrgeiz der neuen Leitung des Clubs anerkannt haben, die entschlossen ist, auch in Zukunft ein seriöses Management zu gewährleisten".

"Die heutige Entscheidung ist der erste Schritt, um das Vertrauen in Olympique Lyonnais wiederherzustellen. Jetzt können wir uns auf unsere sportlichen Ziele konzentrieren und uns voll und ganz auf die nächste Saison vorbereiten."

Wie geht es jetzt mit Crsystal Palace in Europa weiter?

Die Entscheidung bedeutet, dass Lyon in der nächsten Saison in der Europa League spielen kann. Das hat einen Dominoeffekt, an dem mehrere englische Klubs beteiligt sind, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Crystal Palace Lyons Platz in der Europa League nicht einnehmen wird.

Lyon und Crystal Palace waren beide im Besitz von Eagle Football Holdings, die John Textor gehörte, dem amerikanischen Geschäftsmann, dem auch der brasilianische Verein Botafogo gehört. Aufgrund von Gesetzen, die den Mehrbesitz von Vereinen verbieten, wurde Crystal Palace der Platz in der Europa League verwehrt, aber mit der möglichen Disqualifikation von Lyon öffneten sich die Türen wieder. Aber jetzt, da sie wieder aufgenommen wurden, ist unklar, was passieren wird. Textor hat Crystal Palace verkauft, um seine Konten zu bereinigen, aber der Verkauf seiner Anteile muss noch genehmigt werden.