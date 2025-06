Olympique Lyon steigt aufgrund finanzieller Probleme in die Ligue 2 ab, der Verein wird Berufung einlegen

HQ

Olympique Lyonnais, einer der besten Fußballvereine Frankreichs, der zwischen 2002 und 2008 sieben Meistertitel in Folge und fünf Coupes de France sowie viele andere Trophäen gewann, ist aufgrund finanzieller Probleme in die zweite Liga, die Ligue 2, abgestiegen. DNGC, eine Organisation, die die Konten der Fußballvereine in Frankreich überwacht, hat den Verein wegen seiner finanziellen Situation sanktioniert.

Der DNGC hatte den Verein bereits im vergangenen November vorläufig herabgestuft, um den Verein zu warnen, seine Konten zu bereinigen und seine Schulden zu begleichen. Nach einem Treffen mit Vereinsvertretern, darunter John Textor, der amerikanische Geschäftsmann, dem auch Botafogo in Brasilien gehört, sagte der DNGC, dass der Verein nicht genug Verbesserungen vorgenommen habe, um die Strafe aufzuheben.

In einer Erklärung teilte Lyon mit, dass sie nach der "unverständlichen" Entscheidung sofort Berufung einlegen werden, und behaupteten, alle ihre Forderungen erfüllt zu haben. Eine der ergriffenen Maßnahmen war der Verkauf des englischen Klubs Crystal Palace, der sich ebenfalls im Besitz von Textor befindet (ein Deal, der derzeit noch genehmigt werden muss).

"Mit bewährten Mitteln und sportlichen Erfolgen, die uns zwei Jahre in Folge einen Platz im europäischen Wettbewerb eingebracht haben, verstehen wir ehrlich gesagt nicht, wie eine Verwaltungsentscheidung einen so großen französischen Klub absteigen konnte."

Es wird ein langer Sommer für Lyon, aber wenn die Entscheidung für den Abstieg fällt, würde Reims, der Verlierer der Play-offs gegen Metz, nächstes Jahr Lyons Platz in der Ligue 1 einnehmen. In der vergangenen Saison belegte Lyon den sechsten Platz in der Ligue 1 und qualifizierte sich damit für die Conference League.