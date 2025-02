Luka Dončić sagt, dass es ein Traum ist, an der Seite von LeBron zu spielen, aber "es war am Anfang wirklich schwer"

HQ

Drei Tage nach der schockierenden Bekanntgabe des Trades zwischen Luka Dončić von den Dallas Mavericks und Anthony Davis von den Los Angeles Lakers wird Dončić offiziell ein Spieler der Lakers. Der slowenische Spieler, der völlig unvorbereitet war (er hatte gerade 15 Millionen Dollar für ein neues Haus ausgegeben), sagte in einer Erklärung in den sozialen Medien, dass er dachte, er würde seine gesamte Karriere in Dallas verbringen, und sagte dies gestern während der offiziellen Präsentation erneut.

"Ich musste nachsehen, ob es der 1. April war. Ich habe es nicht wirklich geglaubt", sagte Doncic und räumte ein, dass "es am Anfang wirklich schwer war". "Ich hatte das Gefühl, dass die letzten 48 Stunden ein Monat waren. Emotional war es wirklich hart, aber heute war es viel besser. Das sind die Lakers. Es ist einer der besten Klubs der Geschichte, daher freue ich mich, hier zu sein."

Dončić zeigte natürlich seine Begeisterung vor den Medien in Los Angeles, denn die Lakers-Fans werden sich freuen, dass der 5-fache All-NBA- und All-Star und Finalist in den NBA-Finals im letzten Jahr das Gesicht des Clubs für wahrscheinlich über ein Jahrzehnt wird und den Staffelstab vom 40-jährigen LeBron James übernimmt. Auch wenn es auf Kosten eines anderen beliebten Spielers wie Anthony Davis geht, der sich laut einer Theorie nicht allzu gut mit LeBron verstand (was er vehement bestritten hat).

Natürlich ist es ein großer Vorteil für ihn, so lange wie möglich mit einem so unbrennbaren Spieler wie LeBron zusammenzuspielen, und er beschreibt "einen wahr gewordenen Traum" und freut sich auf all die Dinge, "die ich von ihm lernen kann". Er erinnerte sich sogar an den verstorbenen Kobe Bryant, der einmal auf Slowenisch mit ihm sprach.

Dončićs Debütdebüt muss jedoch noch etwas warten, da Dončić seit Weihnachten aufgrund einer Wadenverletzung nicht mehr gespielt hat (wodurch er in diesem Jahr nicht für das All-Star-Amt spielberechtigt ist)