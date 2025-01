NBA, Lakers und mehr würdigen Kobe Bryant am fünften Jahrestag seines tragischen Todes

HQ

Am 26. Januar 2020 starb die NBA-Legende Kobe Bryant bei einem Hubschrauberabsturz, bei dem neun Menschen ums Leben kamen, darunter ihre 13-jährige Tochter Gianna Maria und einige ihrer Basketball-Teamkolleginnen. Der Unfall schockierte die Welt und ließ Millionen von Fans untröstlich zurück.

Fünf Jahre sind vergangen, aber "Black Mamba" ist immer noch in Erinnerung. In einem Social-Media-Post würdigte NBA-Commissioner Adam Silver den Star der Los Angeles Lakers (das einzige Team, für das er 20 Jahre lang gespielt hat, fünf Meisterschaften gewann und 18 Mal zum All-Star gewählt wurde).

"Kobe Bryant ist nach wie vor eine Inspiration für aufstrebende und aktuelle NBA- und WNBA-Spieler, junge Athleten, die auf allen Ebenen spielen, und diejenigen, die allein durch sein unermüdliches Streben nach Exzellenz motiviert sind. Unsere Gedanken sind heute bei Vanessa und der Familie Bryant, während wir uns an Kobe und ihre Tochter Gianna erinnern, mit denen er eine besondere Bindung verband, die durch die tiefe Liebe zum Basketballspiel verbunden war."

Natürlich haben auch viele Mannschaften, Individuen und Institutionen Kobe fünf Jahre nach seinem Tod Tribut gezollt, auch in anderen Sportarten. Tennisspieler Jannik Sinner, der am Sonntag, den 26. Januar, die Australian Open gewann, trug eine Sonderedition Nike Air Force 1. Ein Fan von Novak Djokovic hat den Moment geteilt, in dem der serbische Spieler seinen 24. Grand Slam gewann und seinen Freund und Mentor ehrte.