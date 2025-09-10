Luka Dončić erzielt 39 Punkte, kann aber Weltmeister Deutschland bei der EuroBasket nicht stoppen

HQ

Luka Dončić und die slowenische Mannschaft scheiden nach einem hart umkämpften Spiel gegen Weltmeister Deutschland aus der EuroBasket aus. Slowenien erzielte im ersten Viertel elf Punkte, und Dončić, der Star der Los Angelea Lakers, erzielte monströse 39 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists.

Slowenien führte im dritten Viertel noch, aber Deutschland besiegte Slowenien in den letzten Minuten und sicherte sich mit 99:91 das letzte Ticket für das Halbfinale der EuroBasket. Franz Wagner (23 Punkte, 7 Rebounds), Daniel Theis (15 Punkte, 9 Rebounds) und Dennis Schröder (20 Punkte, 7 Assists) hielten die Deutschen während der Partie am Leben und setzten ihre ungeschlagene Bilanz fort.

Deutschland trifft nun am kommenden Freitag auf Finnland, das nach den Siegen gegen Serbien und Georgien in der K.o.-Phase die größte Überraschung des Wettbewerbs war. Es ist das erste Mal, dass sie bei der EuroBasket wieder ins Halbfinale einziehen, aber seit 1993 haben sie den Wettbewerb nicht mehr gewonnen.